New Delhi: Superstar et desi Greek God, l’acteur Hrithik Roshan s’est récemment rendu sur Instagram et a taquiné une superbe photo torse nu de lui-même. Affichant un look ciselé, un corps bronzé – l’acteur a attiré toute l’attention sur les réseaux sociaux.

Les fans et les amis célèbres de Hrithik ont ​​laissé tomber leurs commentaires sur sa chronologie, appréciant sa forme physique et sa beauté. Regarde:

Un commentaire qui a retenu toute l’attention a été celui de son ex-femme Susanne Khan, qui a écrit : U look 21 !.

Eh bien, nous sommes d’accord avec elle! Hrithik a l’air plus en forme que jamais, donnant à tout jeune acteur en herbe une course pour son argent.

Il a récemment a annoncé Krrish 4, faisant monter d’un cran le niveau d’excitation de ses fans. À l’occasion des 15 ans de la franchise, le fringant acteur s’est rendu sur son compte Instagram et a partagé une vidéo sur son prochain film de super-héros.

La franchise de super-héros a commencé avec Koi… Mil Gaya (2003) Krrish (2006) et Krrish 3 (2013) respectivement.

Maintenant, tous les yeux sont rivés sur Krrish 4 de Hrithik !