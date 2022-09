Tendance Hollywood News Today: Suga, membre du BTS, a des cheveux longs, Kim Kardashian se débat dans une robe moulante et plus encore

Voici toutes les meilleures mises à jour d’Hollywood jusqu’à présent. De nombreuses stars faites se sont avérées être les vedettes de l’actualité du jour. La mise à jour majeure concernait BTS membre Suga. Le beau mec du groupe de garçons coréens a laissé tout le monde jaillir avec son nouveau look cool. Une autre célébrité qui a attiré l’attention était Kim Kardashian. Une vidéo d’elle est devenue virale sur Internet et la montre aux prises avec une robe moulante moulante. La prétendue histoire d’amour de Gigi Hadid et Leonardo Dicaprio attire également beaucoup d’attention. Voici donc les principales mises à jour de Hollywood News.

Suga de BTS a l’air fabuleux avec ses cheveux longs

Les membres de BTS sont des créateurs de tendances et ils sont toujours dans l’actualité pour le sens de la mode. Cette fois, c’est Suga qui a attiré l’attention de tout le monde. La star a été maquillée à l’aéroport alors qu’il partait pour le Japon. Son look de cheveux longs a été adoré par tous ses fans.

Regardez le look de Suga ici:

c’est un peu fou…. pic.twitter.com/tM9q0nVSAF yoongi horaire (@hourIyng) 27 septembre 2022

La vidéo de Kim Kardashian en robe moulante

Une star de télé-réalité, Kim Kardashian, a été photographiée à la Fashion Week de Milan. Elle a stupéfié dans une robe moulante argentée. Un ami a cependant partagé une vidéo dans laquelle on pouvait voir Kim Kardashian lutter pour monter des escaliers. Les internautes la traînent et comment ça se passe.

Regardez la vidéo virale de Kim Kardashian ici :

J’espère que Kim Kardashian continuera à porter des robes si serrées qu’elle ne pourra pas monter les escaliers avec, car alors nous aurons peut-être plus de rampes pour fauteuils roulants et d’ascenseurs. https://t.co/h51mhgDnVO Lisa Marie Walters (@TheLisaWalters) 27 septembre 2022

La saga amoureuse de Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio

La prétendue histoire d’amour de Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio rend tout le monde accro. Au milieu de toutes les rumeurs, les deux stars auraient assisté à la Fashion Week de Milan. Bien qu’ils n’aient pas été mariés, ils auraient assisté à l’événement au cours duquel Gigi a marché sur la rampe pour Versace.

Khloé Kardashian sort-elle avec Michele Morrone ?

Tout a commencé avec la star de 365 jours Michele Morrone partageant une photo avec Khloe Kardashian sur Instagram. Cependant, comme le rapporte TMZ, les deux stars ne sont pas amoureuses l’une de l’autre.

Hailey Bieber parle de la relation entre Justin Bieber et Selena Gomez

Sur Call Her Dabby, dans une interview avec Alexandra Cooper, Hailey Baldwin Bieber s’est ouverte sur la haine qu’elle a reçue alors que les gens disaient qu’elle avait volé Justin Bieber à Selena Gomez. Elle a mentionné que les gens devraient connaître la vérité. Elle a été citée en disant : “Je n’ai littéralement jamais parlé de ça, jamais. Une grande partie de la haine et de la perpétuation vient du genre : ‘Oh, tu l’as volé !’ Il s’agit de gens qui connaissent la vérité parce qu’il y a une vérité.”