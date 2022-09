Tendance Hollywood News Today: rumeurs de liaison entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid, tendances “September Husband” à l’occasion de l’anniversaire de Jungkook de BTS et plus encore

Des rumeurs de liaison entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid au milieu de sa rupture avec Camila Morrone à la tendance “September Husband” sur les réseaux sociaux à l’occasion de l’anniversaire de Jungkook, membre du BTS ; de nombreux autres films et célébrités hollywoodiens et internationaux ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué une mise à jour importante sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas, car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie hollywoodienne aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances d’Hollywood du jour

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid se sont-ils rencontrés pendant l’été ?

Leonardo DiCaprio a fait la une des journaux pour sa rupture avec Camila Morrone, et maintenant, un rapport dans InTouch Weekly affirme que pendant l’été, l’acteur du Titanic a rencontré Gigi Hadid. Une source a déclaré qu’ils étaient super attirés l’un par l’autre. Cependant, une autre source a déclaré à InTouch Weekly qu’ils ne sont que de bons amis et qu’ils traînent ensemble.

Joyeux anniversaire Jungkook : les tendances “MARI DE SEPTEMBRE” sur Twitter grâce à J-Hope, voici pourquoi

C’est l’anniversaire de Jungkook, membre du BTS, aujourd’hui, et ARMY à ses collègues membres du groupe lui a souhaité sur les réseaux sociaux. Bientôt, “September Husband” a commencé à être tendance sur Twitter grâce à J-Hope.

Lisez l'histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/happy-birthday-jungkook-september-husband-trends-on-twitter-due-to-j-hope-heres-why-entertainment-news-latest-kpop-updates- 2172758/

BTS : Au milieu des rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung-Jennie, le père de l’ancien fait une apparition publique alors qu’il décroche un prix pour son fils [Report]

Kim Taehyung, membre du BTS, a fait la une des journaux en raison de sa relation supposée avec Jennie. Pendant ce temps, le père de Taehyung a récemment fait une apparition pour recevoir un prix au nom de son fils.

Lisez l'histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/bts-amidst-kim-taehyung-jennie-dating-rumours-the-fomers-dad-makes-a-public-appearance-as-he-picks-up-an- prix-pour-son-fils-rapport-2173177/

Yahya Abdul-Mateen II dit que travailler dans des films comme Aquaman est comme un “travail de clown”

Yahya Abdul-Mateen II, qui a joué le rôle de Black Manta dans Aquaman, a récemment dans une interview avec Variety comparé les films de super-héros avec le « travail de clown ». Il a dit: “Quelque chose comme Aquaman, c’est un travail de clown. Aquaman n’est pas The Trial of the Chicago 7.” Sa déclaration est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Leonardo DiCaprio, Camila Morrone rupture : la star du Titanic et sa limite d’âge bizarre de 25 ans pour les petites amies ; vérifier l’historique des rencontres passées

La rupture de Leonardo DiCaprio et Camila Morrone fait la une des journaux depuis quelques jours. Récemment, des internautes ont indiqué que l’acteur ne sortait qu’avec des femmes de moins de 25 ans.

Lisez l'histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/leonardo-dicaprio-camila-morrone-break-up-titanic-star-and-his-bizarre-25-year-old-age-limit-for-girlfriends-check- out-passé-rencontres-histoire-divertissement-nouvelles-dernières-mises à jour-hollywood-2173158/