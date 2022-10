Tendance Hollywood News Today: préparation de l’anniversaire de Jimin, membre du BTS, Justin Bieber met fin à son amitié avec Kanye West et plus

Votre dose quotidienne des meilleures nouvelles d’Hollywood est ici. Chaque jour, de nombreuses célébrités du monde glamour d’Hollywood font la une des journaux. Parmi les grands journalistes du jour, nous avons des célébrités comme Jimin, membre du BTS, Justin Bieber, Kanye West, Tom Cruise, Jennifer Aniston et bien d’autres. Ces célébrités sont restées à la une des journaux pour diverses raisons. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les meilleures mises à jour directement d’Hollywood.

Célébrations de l’anniversaire de Jimin, membre du BTS

Le 13 octobre, Jimin, membre du groupe de garçons K-pop BTS, fêtera son 28e anniversaire. Pour la même chose, BTS ARMY a tout mis en œuvre pour le rendre spécial. De l’organisation d’une collecte de fonds à une collecte de nourriture, les fans font tout pour rendre la journée mémorable pour Jimin.

L’amitié de Justin Bieber et Kanye West est-elle terminée ?

Comme le rapporte TMZ, Justin Bieber a décidé de mettre fin à son amitié avec le rappeur et ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West. C’est suite au commentaire méchant de Kanye West dans lequel il a qualifié Hailey Bieber de “nez boulot Hailey Baldloose”. Le message aurait maintenant été supprimé.

Fawad Khan reviendra-t-il dans Mme Marvel ?

Comme le rapporte Variety, Fawad Khan a révélé qu’il ne reviendrait pas dans la saison 2 de Ms Marvel. Il a mentionné que le personnage avait pris fin. Oh non!

Tom Cruise pour tourner dans l’espace ?

Comme le rapporte le NY Post, le prochain film de Tom Cruise pourrait le faire tourner dans l’espace. Il aurait fait équipe avec Doug Liman pour un projet qui réalisera le rêve de Tom de tourner dans l’espace.

Jennifer Aniston fait le point sur la saison 3 de The Morning Show

La star de FRIENDS, Jennifer Aniston, a attiré l’attention de tout le monde avec The Morning Show. Maintenant, la troisième saison est en préparation. L’actrice a partagé pas mal de photos et de vidéos des décors de la série et a partagé une mise à jour indiquant que le tournage était à moitié terminé.