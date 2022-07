Tendance Hollywood News Today: mise à jour sur la santé de Justin Bieber, Dhanush enfile veshti à la première de The Grey Man et plus

De la mise à jour sur la santé de Justin Bieber après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt à Dhanush qui gagne des cœurs avec son regard veshti à la première de The Grey Man; de nombreuses célébrités et films hollywoodiens ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou son film. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique internationale aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances d’Hollywood du jour

Mise à jour sur la santé de Justin Bieber: le chanteur de Peaches s’apprête à reprendre sa tournée mondiale après s’être remis du syndrome de Ramsay Hunt; se produire en Inde à CETTE date

Il y a quelques semaines, Justin Bieber a informé ses fans qu’il avait été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsay Hunt. Quelques concerts du chanteur ont été annulés à ce moment-là, mais maintenant, il a récupéré et il est prêt à reprendre sa tournée mondiale.

V de BTS, alias Kim Taehyung, partage des photos et des vidéos de son “état actuel” ; ARMY ne peut pas arrêter d’écraser son bonnet et ses talents de golfeur

V de BTS, alias Kim Taehyung, est suivi par de nombreux fans. Récemment, il a partagé des photos et des vidéos de son “état actuel” et l’ARMÉE devient folle sur les réseaux sociaux. V sait sûrement comment attirer l’attention d’ARMY.

Mariage Jennifer Lopez-Ben Affleck: le couple star n’a pas pu retenir ses larmes alors qu’ils échangeaient leurs vœux voir d’autres détails intimes de la cérémonie

Il y a quelques jours, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​surpris leurs fans en se mariant. Eh bien, c’était un mariage secret, mais maintenant, quelques détails intéressants sur le mariage sont sortis, et vous devriez le manquer à tout prix.

BTS : Voici pourquoi J-Hope a choisi le nom de Jack In The Box pour son album solo ; des suppositions Armée?

J-Hope, membre du BTS, a décidé de nommer son album solo Jack In The Box. Eh bien, tout le monde se demande pourquoi il a choisi ce nom. Mais maintenant, le chat est sorti du sac, car il a été révélé pourquoi il l’a nommé Jack In The Box.

Dhanush impressionne les fans en enfilant un veshti lors de la première de The Grey Man

Une première de The Grey Man a eu lieu aujourd’hui à Mumbai. Russo Brothers et Dhanush ont assisté au grand événement et l’acteur a surpris tout le monde en portant un veshti lors de la première. Ses fans sont très impressionnés par la tenue traditionnelle de l’acteur.