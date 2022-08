Tendance Hollywood News Today: Leonardo DiCaprio-Camila Morrone se sépare, les fans de BTS se préparent pour l’anniversaire de Jungkook et plus

Leonardo DiCaprio et Camila Morronne auraient mis fin à leur liaison qui a duré quatre longues années. Les fans de BTS se préparent à célébrer l’anniversaire de Jeon Jungkook. Voici un point bas….

Leonardo DiCaprio et Camila Morrone ont-ils décidé d’arrêter ?

Des sources ont déclaré au magazine People que Leonardo DiCaprio et le mannequin Camila Morrone avaient décidé d’arrêter. Il semble que la relation se soit terminée juste après ses 25 ans. Selon la source, c’est l’acteur qui a décidé de l’annuler. Leonardo DiCaprio et Camila Morrone se fréquentaient depuis 2018. La superstar l’a également présentée à ses parents. Le modèle avait dit que les gens devraient sortir avec qui ils veulent, et l’âge n’est pas un critère traitant de la différence d’âge entre les deux.

Les fans de BTS se préparent pour l’anniversaire de Jungkook

Les fans de BTS sont tous prêts à célébrer l’anniversaire de Jeon Jungkook. Ses projets d’anniversaire se déroulent en Corée, aux Philippines et dans des endroits comme le Pakistan. Jimin a déclaré que BTS était prêt pour l’anniversaire de leur Golden Maknae. Jetez un œil à toutes les photos de célébration du monde entier.

Meghan Markle clarifie les commentaires sur le prince Harry et son père

Meghan Markle dans une interview avec The Cut a déclaré qu’Harry s’était ouvert à elle en disant : “Harry m’a dit : ‘J’ai perdu mon père dans ce processus.’ Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est sa décision.” Il semble que le prince Charles ait été peiné de savoir que son fils ressentait cela. Désormais, sa représentante a précisé qu’elle faisait référence à son équation amère avec son père Thomas Markle et non à celle entre la famille royale.

Heochan de Victon fera ses débuts d’acteur

L’idole K-Pop Heochan est prête à faire ses débuts d’acteur avec Pro Teen, produit par Omnibus. Il jouera un adolescent ambitieux Shin Na Heul. Le groupe a également goûté au succès avec Chaos et d’autres chansons.

Les photos de bikini de Kendall Jenner

Les nouvelles photos de Kendall Jenner en bikini lilas sont devenues virales et comment. Le mannequin a eu un été très chargé.