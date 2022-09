Tendance Hollywood News Today: Le Seigneur des anneaux – Les anneaux de pouvoir impressionnent les internautes, V de BTS et Jennie Kim trouvent le soutien de fandoms et plus encore

De la série Web d’Amazon Prime Video, The Lord Of The Rings: The Rings Of Power, qui reçoit une bonne réponse des internautes à V de BTS et Jennie Kim de BLACKPINKS qui reçoivent le soutien de BLINKS et ARMY; de nombreux films, célébrités et séries Web hollywoodiens et internationaux ont fait la une des journaux aujourd’hui. Nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout le buzz qui s’est produit à Hollywood et dans les industries internationales du divertissement. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances d’Hollywood du jour

Le Seigneur des Anneaux The Rings Of Power review : La série d’Amazon Prime Video fait une impression durable ; les internautes appellent cela un “spectacle magnifique”

Enfin, l’attente est terminée! Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir a commencé à être diffusé sur Amazon Prime Video. Eh bien, les internautes adorent la série et ils ne peuvent s’empêcher de louer les magnifiques visuels qu’elle contient.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/reviews/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-power-review-amazon-prime-videos-series-makes-a-lasting-impression-netizens- appelez-le-un-spectacle-magnifique-divertissement-news-2174818/

BTS : Les fans sont furieux que la vie privée de Jennie de BLACKPINK ait été envahie après les rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung ; BLINKS et ARMY s’unissent pour dénoncer l’incident

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la relation entre V de BTS et Jennie de BLACKPINK. La vie privée de Jennie est envahie à cause de cela. Mais, BLINKS et ARMY se sont réunis pour soutenir Jennie; prouver la puissance des fans.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/bts-fans-furious-over-blackpinks-jennies-privacy-being-invaded-after-kim-taehyung-dating-rumours-blinks-and-army-come-together- to-slam-the-incident-entertainment-news-2174016/

Jayden, le fils de Britney Spears, explique pourquoi il n’a pas parlé à sa mère et n’a pas assisté à son mariage

Britney Spears s’est récemment mariée avec Sam Asghari, et leur mariage a fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Récemment, le fils de Spears, Jayden, a révélé pourquoi il ne parlait pas à sa mère et pourquoi il n’était pas là au mariage.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/britney-spears-son-jayden-opens-up-on-why-he-doesnt-talk-to-her-mom-and-didnt-attend-her-wedding- divertissement-actualités-2174709/

Kanye West partage une vidéo « troublante » sur sa dépendance au porno ; dit, ‘Hollywood est un bordel géant, la pornographie a détruit ma famille’ puis le supprime

Kanye West a récemment posté une vidéo et fait une révélation sur sa dépendance au porno. Il a également fait des déclarations choquantes sur Hollywood et sur la façon dont la pornographie a détruit sa famille. Cependant, il l’a supprimé plus tard.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/kanye-west-shares-disturbing-video-about-his-porn-addiction-says-hollywood-is-a-giant-brothel-pornography-destroyed-my-family- puis-le-supprime-2174944/

Brendan Gleeson rejoint le casting de Joker 2 ?

Joker 2 fait la une des journaux depuis quelques mois. Plus tôt, il a été rapporté que Lady Gaga avait rejoint Joaquin Phoenix dans le casting, et maintenant, selon un rapport de Variety, l’acteur vétéran Brendan Gleeson sera également vu dans le film intitulé Joker : Folie Deux.