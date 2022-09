Nous sommes de retour avec votre dose de nouvelles et de potins d’Hollywood. La plus grande nouvelle venant de l’Occident est que l’Amérique Rappeur PnB Rock a été abattu. En dehors de cette Emmy Awards 2022 a eu lieu et la liste complète des gagnants est sortie. Certains grands noms comme Zendaya et d’autres ont gagné gros. Le groupe de garçons coréens BTS a fait la une des journaux alors que des mises à jour sur ses membres Jimin et Jin travaillant sur leurs clips solo ont fait la une des journaux. Lisez toutes les meilleures nouvelles d’Hollywood.

PnB Rock abattu à Los Angeles

Comme le rapporte le Los Angeles Times, PnB Rock né sous le nom de Rakim Hasheem Allen a été abattu dans un restaurant nommé Roscoe’s House of Chicken & Waffles alors qu’il était sorti avec sa petite amie. Un voleur a tenté d’exiger des choses de PnB Rock en brandissant une arme à feu. Il lui a tiré dessus et s’est enfui par le parking, indique le rapport.

Jimin et Jin de BTS travaillent sur des MV en solo

Après Sexy Nukim de RM, il semble que Jimin et Jin travaillent également sur leurs clips solo. C’est RM qui a donné le spoiler. Lors d’une interaction à l’occasion de son anniversaire, RM a déclaré que les autres membres travaillaient sur leurs projets solo et chaque fois qu’ils avaient besoin de son aide, ils l’appelaient. Sur Weverse, Jimin a également révélé qu’il enregistrait et a donc tardé à souhaiter RM. Cela a fait croire aux fans que Jimin et Jin travaillaient également sur leurs clips solo.

Liste complète des gagnants des Emmy Awards 2022

Le prestigieux Emmy 2022 a eu lieu récemment et ce fut un événement glamour. Zendaya d’Euphoria est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire à gagner pour la deuxième fois. Lee Jung-jae de Squid Game a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Pour obtenir la liste complète, cliquez ici.

Qu’est-ce qui mijote entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid

Après sa rupture avec Camila, le nom de Leonardo DiCaprio est maintenant lié à Gigi Hadid. Selon une source de PEOPLE, les deux stars traînent ensemble depuis quelques semaines. Une autre source a affirmé que DiCaprio “poursuivait Gigi”.

Ophra Winfrey pense que le prince Harry et Meghan Markle peuvent s’arranger avec les Royals

Après la mort de la reine Elizabeth II, Oprah Winfrey dans une interview avec Extra a exprimé l’espoir que le prince Harry et Meghan Markle seraient en mesure de s’arranger avec les Royals. Meghan et son mari qui se sont éloignés de la famille royale ont été vus en train de soutenir le prince William et Kate Middleton lors des funérailles de la reine.