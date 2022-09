Tendance Hollywood News Today: le père de Gigi Hadid rompt le silence sur sa relation avec Leonardo DiCaprio, V de BTS s’ouvre sur le fait d’être blessé par des amis et plus encore

Du père de Gigi Hadid, Mohamed Hadid, parlant de la relation supposée de sa fille avec la star du Titanic, Leonardo DiCaprio, à Kim Taehyung alias V de BTS, ouvrant sur le fait d’avoir été blessé par des personnes qu’il considérait comme des amis ; de nombreuses célébrités hollywoodiennes et internationales ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le premier jour de la semaine, lundi, et si vous avez manqué une mise à jour importante ou des nouvelles de l’Occident, ne vous inquiétez pas car BollywoodLife est là avec le résumé de ce qui s’est passé à Hollywood et dans d’autres industries internationales du cinéma et de la musique. Vous trouverez ci-dessous la liste des tendances Hollywood News du jour

BTS : Kim Taehyung alias V s’ouvre sur le fait d’avoir été « blessé » par des personnes qu’il considérait comme des amis ; révèle être traité comme un “atout précieux”

Kim Taehyung alias V du groupe K-pop BTS est le préféré des ARMYs. Récemment, dans une interview avec Vogue, il a parlé de tout son cœur et a révélé qu’il était traité comme un atout précieux.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/bts-kim-taehyung-aka-v-opens-up-on-being-hurt-by-people-he-considered-friends-reveals-being-treatment-as- précieux-atout-divertissement-nouvelles-dernières-kpop-mises à jour-2191365/

Rencontre entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid : Mohamed, le père du mannequin, décrit son ancienne rencontre avec la star du Titanic ; dit: ‘C’est un homme très gentil’

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont fait l’actualité ces derniers jours à cause de leur relation supposée. Récemment, le père de Gigi Hadid, Mohamed Hadid, a parlé de la relation supposée de sa fille et a également fait l’éloge de Leonardo DiCaprio.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/leonardo-dicaprio-gigi-hadid-dating-the-supermodels-dad-mohamed-describes-his-old-meeting-with-the-titanic-star-says-hes- un-très-gentil-homme-hollywood-news-2191293/

BTS : La séance photo du magazine de Kim Taehyung inspire la poésie des ARMY ; La confession de V vous fera tomber plus fort pour lui [View Pics]

V de BTS, alias Kim Taehyung, a fait une séance photo pour le magazine Vogue, et les photos de la même chose sont devenues virales. Il a l’air incroyable sur les photos et ARMY ne peut tout simplement pas rester calme.

Découvrez les images ici : https://www.bollywoodlife.com/photos/bts-kim-taehyungs-magazine-photoshoot-inspires-poetry-from-armys-vs-confession-will-make-you-fall-harder-for-him-view- photos-coréen-entertainment-news-2191048/

Kate Winslet hospitalisée après avoir glissé sur les plateaux de tournage de son film Lee

La star du Titanic Kate Winslet a tourné pour son film Lee en Croatie. Pendant le tournage du film, elle a glissé et s’est blessée, et a été transportée d’urgence à l’hôpital. Deadline a partagé une déclaration du représentant de l’actrice qui disait qu’elle allait bien et qu’elle tournerait cette semaine comme prévu.

James Cameron parle de la réédition d’Avatar

Avatar 2 de James Cameron est l’un des films les plus attendus de l’année. Le premier volet du film est sorti en 2009, et maintenant, la suite est prête à sortir sur les grands écrans après 13 ans, et les réalisateurs ont décidé de sortir la première partie en salles le 23 septembre 2022. Récemment, au mondial conférence de presse du film, Cameron a parlé de la réédition d’Avatar et a déclaré qu’ils l’avaient remastérisé, et que l’expérience de visionnage serait différente cette fois.