Tendance Hollywood News Today: Last Film Show est l’entrée de l’Inde aux Oscars 2023, le problème de l’enrôlement militaire BTS et plus encore

De Leonardo DiCaprio–Gigi Hadidest une soirée agréable et BTS‘ Kim Tae Hyung–Rose noirec’est Jenny escapade romantique à Kim Kardashian snober son ex-mari Kanye West, RRR étoiles Jr NTR–Ram Charan dans Oscars‘ Course du meilleur acteur et Selena Gomezla réponse à ex Nick Jonas‘ sexualité; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au les nouvelles tendances d’Hollywood aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros Les journalistes d’Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers hollywoodiens du 16 septembre 2022

La soirée cosy de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid

Tout le monde dans les médias hollywoodiens peut spéculer ces derniers temps sur les fréquentations de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid, et après que cette photo d’eux se rassemblant à New York ait fait surface, les langues ne feront que remuer plus vite.

Lire l’histoire complète ici: Les rumeurs de rencontres entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid s’intensifient après la fuite d’une photo d’une soirée douillette

Escapade romantique avec Kim Taehyung de BTS et Jennie de Blackpink

Selon les rumeurs, le membre V du BTS, alias Kim Taehyung, et la chanteuse de Blackpink, Jennie, seraient en couple, bien que ni eux ni leurs représentants n’aient encore rien confirmé. Cette fois, ils ont visité ensemble l’île historique de Jeju en Corée du Sud.

Lire l’histoire complète ici: V et Jennie ravitaillent les rumeurs de rencontres avec la dernière escapade romantique sur l’île de Jeju [View Pics]

Kim Kardashian snobe son ex-mari Kanye West

Kanye West voulait étendre une branche d’olivier à Kim Kardashian en l’invitant à dîner et à boire avec lui, mais elle ne peut pas ignorer ce qu’il a récemment dit à propos de sa mère, sans parler de son dernier petit ami, Pete Davidson.

Lire l’histoire complète ici: Dîner SNUBS de Kim Kardashian avec son ex-mari Kanye West ; ce dernier bouillonnant de rage

RRR met en vedette Jr NTR et Ram Charan dans la course du meilleur acteur aux Oscars

Les fans de Ram Charan et Jr. NTR ne peuvent pas rester calmes alors que les superstars de RRR sont arrivées à Variety Oscar du meilleur acteur liste de prédiction 2023, et les deux fan-bases ont rapidement inondé les médias sociaux de leur enthousiasme.

Lire l’histoire complète ici: Les stars de RRR, Jr NTR et Ram Charan, figurent sur la liste des pronostics du meilleur acteur des Oscars

La réponse de Selena Gomez à la sexualité de l’ex Nick Jonas

Nick Jonas était sorti avec Selena Gomez pendant un certain temps avant d’épouser Priyanka Chopra. En 2018, Séléna a été interrogée sur la sexualité de Nick lors d’une émission de chat, et elle n’a pas pu s’empêcher de faire rire tout le monde avec sa réponse amusante.

Lire l’histoire complète ici: Quand la sexualité de Nick Jonas a incité l’ex Selena Gomez à faire craquer tout le monde avec humour