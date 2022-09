Tendance Hollywood News Today: l’actrice de Crazy Rich Asians, Constance Wu, a été violée par un écrivain, le nouveau film American Pie a été éclairé et plus encore

De Crazy Rich Asians, l’actrice Constance Wu a été violée par un écrivain en herbe et un nouveau film d’American Pie est éclairé au vert au film d’horreur Smile dominant le box-office de cette semaine, le film officiel de l’émission de télévision communautaire en préparation et Ruben Fleischer pour diriger Now You See Me 3 ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au les nouvelles tendances d’Hollywood aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros Les journalistes d’Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers hollywoodiens du 30 septembre 2022

Constance Wu a été violée par un écrivain en herbe

Le nouveau film American Pie a été mis en lumière

Le film d’horreur Smile domine le box-office cette semaine

Film officiel sur l’émission de télévision communautaire en préparation

Ruben Fleischer réalisera Now You See Me 3