Il est temps de parcourir toutes les meilleures histoires d’Hollywood d’aujourd’hui. Beaucoup de stars ont fait la une des journaux. Pour tous les fans du boys band coréen BTS, c’est un grand jour car c’est l’anniversaire de Kim Namjoon alias RM. Il est à la mode sur les réseaux sociaux alors que les fans lui adressent des voeux. Kim Kardashian est également dans l’actualité car dans une interview, elle a exprimé son désir de faire partie d’un Univers cinématographique Marvel film. Johnny Depp et Amber HeardLe procès en diffamation de a également pris un peu de place. Faites défiler pour obtenir toutes les meilleures histoires.

Hollywood News : un aperçu de la célébration de l’anniversaire de RM

BTS ARMY est partout sur les réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire de Kim Namjoon. Le chef de groupe qui s’appelle RM a eu 29 ans. Alors que tout le monde lui souhaite un très joyeux anniversaire, il s’est rendu sur son compte Instagram pour remercier tout le monde. Il a même donné un aperçu de son gâteau inhabituel.

Kim Kardashian aimerait faire partie du MCU

Dans une interaction avec Interview Magazine, Kim Kardashian a parlé de sa carrière d’actrice. Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait faire partie de films, elle a déclaré que si un rôle intéressant pouvait être dans un film Marvel, elle aimerait le faire. Elle a été citée en disant: “Est-ce que j’agirais? Je le ferais si quelque chose d’amusant se produisait. Peut-être qu’un film Marvel, ce serait tellement amusant à faire. Je ne cherche pas activement, mais je pense que les choses viennent quand elles sont censées .” Les internautes trébuchent là-dessus.

Tout sur les docu-séries du procès en diffamation de Johnny Depp et Amber Heard

Le procès de Johnny Depp et Amber Heard était télévisé et tout le monde a vu ce qui s’est déroulé au tribunal. Maintenant, une docu-série sur le même cas va sortir sur OTT. Il sera mis à disposition lors de la découverte+ à partir du 19 septembre. Le documentaire s’intitule Johnny vs Amber: The US Trial et ce sera une série en 2 parties.

L’épisode 4 de House of Dragon fait du bruit sur les réseaux sociaux

Le quatrième épisode de House of Dragon est maintenant en direct et les fans trébuchent sur Une scène partagée par Daemon Targaryen (Matt Smith) et sa nièce, la princesse Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) a particulièrement retenu l’attention des fans. Tous parlent du “moment” qu’ils partagent dans l’émission.

Ceux qui n’ont pas lu Fire & Blood en regardant l’épisode 4 de House of the Dragon : pic.twitter.com/d7iYWZWJlU Effrayant Spacey ? ? Anime NYC (@CallofSpacey) 12 septembre 2022

Brie Larson répond à la haine en ligne

Brie Larson, qui faisait partie de Captain Marvel, a maintenant répondu à la haine en ligne qu’elle a reçue. Parlant à Variety, elle a été interrogée sur la durée pendant laquelle elle aimerait jouer à Captain Marvel et en réponse, un commentaire sarcastique. Elle a dit : « Je ne sais pas. Est-ce que quelqu’un veut que je le fasse encore ?