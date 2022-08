Tendance Hollywood News Today: Kim Kardashian et Kanye West ne se remettent pas ensemble, premier aperçu de la famille Addams du mercredi de Tim Burton et plus

De Kim Kardashian et Kanye West ne pas se remettre ensemble et l’ex de Kim Pete Davidson apparaissant à peine dans Les Kardashian saison 2 à Famille Addams premier regard de Tim Burtonc’est Mercredi, Boxe légende et Ligre étoile Mike Tyson en fauteuil roulant et BTS‘ V alias Kim Tae Hyung‘s images musclées; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros Les journalistes d’Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers hollywoodiens du 18 août 2022

Kim Kardashian et Kanye West ne se remettent pas ensemble

Après la rupture de Kim Kardashian avec le comédien et acteur Pete Davidson, on supposait qu’elle et son ex-mari Kanye West pourraient se remettre ensemble et certaines sources ont également affirmé que ce dernier espérait la même chose. Cependant, d’autres sources ont maintenant révélé que Kim avait dit à quiconque avait abordé le sujet avant elle qu’elle était absolument certaine de raviver sa romance avec Kanye et qu’en fait, elle était heureuse de le voir avec sa nouvelle petite amie.

L’ex de Kim, Pete Davidson, apparaîtra à peine dans The Kardashians 2

Mike Tyson, légende de la boxe et star de Liger, en fauteuil roulant

Les photos musclées de BTS’ V alias Kim Taehyung

Premier aperçu de la famille Addams dans le mercredi de Tim Burton