Tendance Hollywood News Today: Jungkook de BTS “séduit” l’ARMÉE, les ex de Kim Kardashian se réunissent et plus

Voici un bref aperçu de toutes les principales mises à jour d’Hollywood. Nous aimons tous le groupe de garçons K-pop BTS et les fans ne se lassent jamais du septuor. Aujourd’hui, c’est Jungkook qui a réussi à attirer l’attention de tous les fans. A part lui, la réunion de Kim Kardashianles ex aiment Kanye West et Ray J aussi fait parler tout le monde. George Clooney et Julia Robert font également la une des journaux grâce à leur film Ticket To Paradise. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les mises à jour importantes et divertissantes.

Le look sexy de Jungkook de BTS laisse les fans jaillir

Jungkook, membre du BTS, a partagé une vidéo souhaitant son anniversaire à son ami Jimin. Mais les fans ne pouvaient s’empêcher de se réjouir de sa beauté incroyable. Ses longs cheveux et son charme ont captivé les fans et comment !

Découvrez la vidéo de Jungkook ci-dessous:

Je me suis réveillé avec Jungkook ressemblant à un snaccc, soupirant de temps en temps, léchant ses lèvres. Je pensais qu’il avait une annonce de lutin à faire, mais toute la vidéo était pour Jimin !!! ? pic.twitter.com/Tpv8tXumOD Somi | JIMIN DAY ? (@sowmi_jiminie) 13 octobre 2022

Kanye West et Ray J s’unissent

Sur le tapis rouge du documentaire de Candace Owens, The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd & The Rise of BLM, à Nashville, les fans ont été surpris de voir Kanye West et Ray J poser ensemble pour les photographes. Tous les deux ont été liés à Kim Kardashian dans le passé. Comme le rapporte Page Six, les stars se sont tenues à distance tout au long de l’événement.

Brad Pitt et Emily Ratajkowski – sortent-ils ensemble ?

Les rumeurs disent que quelque chose se prépare entre Brad Pitt et Emily Ratajkowski. Cependant, dans une interview avec Variety, le mannequin a confirmé son statut relationnel. Elle a déclaré qu’elle était “nouvellement célibataire”.

Pourquoi George Clooney et Julia Roberts ne sont-ils jamais sortis ensemble ?

Dans une interview avec Accessonline.com, George Clooney et Julia Roberts qui ont récemment fait équipe pour Ticket To Paradise ont révélé pourquoi ils ne sont jamais sortis ensemble. George Clooney a déclaré que cela semblait être la bonne chose à faire. Il a également dit que Julia était toujours en couple et qu’il avait l’habitude d’être en couple. Et ils sont restés bons amis.

La confession choquante de la vie sexuelle de Kim Kardashian

Dans un récent épisode de The Kardashian, Kim Kardashian a fait une confession choquante sur sa vie sexuelle avec Pete Davidson. Elle a mentionné qu’ils avaient fait l’amour devant la cheminée alors qu’ils étaient dans un hôtel à Beverly Hills. Elle a mentionné qu’elle avait pensé à sa grand-mère MJ avant cela.