Tendance Hollywood News Today: Jungkook de BTS nommé “l’idole K-pop la plus célèbre” aux États-Unis, le teaser de Love Island 8 est plus que torride et plus encore

De BTS membre Jungkook être nommé ‘Idole K-pop la plus célèbre’ aux États-Unis et BTS’ V faire la fête avec Park Seo Joun au Love Island saison 8 teaser, quand et où regarder le 74e Emmy Awards et John Wick Chapitre 4 date de sortie Date de sortie du chapitre 4 de John Wick; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour faire la une des nouvelles tendances d’Hollywood aujourd’hui … Par conséquent, il est temps de noter les plus grands journalistes d’Hollywood qui ont fait la une des nouvelles tendances d’Hollywood aujourd’hui. Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 14 juillet 2022

Jungkook de BTS est nommé “l’idole K-pop la plus célèbre” aux États-Unis

Selon The Netizen Report Magazine, Jungkook est l’idole de K-pop la plus célèbre aux États-Unis. La popularité de la musique et des artistes BTS et k-pop a augmenté en Occident. Et Jungkook est souvent étiqueté comme l’idole la plus aimée ou la plus chaude et a été inclus dans la liste des hommes vivants les plus sexy et ainsi de suite. C’est une autre plume dans son chapeau, tu ne penses pas, ARMY?

Bande-annonce de la saison 8 de Love Island

L’île de l’amour, une émission de téléréalité internationale sur l’amour et les rencontres, implique un groupe de candidats, appelés insulaires, vivant isolés du monde extérieur dans une villa, constamment sous surveillance vidéo. Pour survivre dans la villa, les insulaires doivent être couplés avec un autre insulaire, que ce soit par amour, par amitié ou pour survivre. Il sort le 29 juillet sur Lionsgate. Regarder le Bande-annonce de Love Island 8 au dessus…

Quand et où regarder les 74e Emmy Awards

Vous pouvez regarder les 74e Emmy Awards en direct et en exclusivité sur Lionsgate Play le 13 septembre en Inde, en Malaisie et aux Philippines. Les prix seront diffusés en direct depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles. La Emmy Awards sera diffusé en direct sur Lionsgate Play en Inde le 13 septembre 13 à partir de 5h30 IST.

Date de sortie de John Wick Chapitre 4

L’attente est enfin terminée, les fans peuvent se préparer pour qu’un méga blockbuster sorte en salles dès le 24 mars 2023. Lionsgate a publié un aperçu du retour de John Wick au cinéma, après 4 longues années. Mèche est célèbre pour avoir tué une fois trois hommes dans un bar avec juste un crayon cette fois-ci autour du légendaire tueur à gages John Wick est prêt à maximiser les aventures, les expériences et l’action. Lionsgate a publié un teaser bourré d’action annonçant le 24 mars 2023 comme date de sortie en salles mondiale de Jean mèche 4.

BTS’ V fait la fête avec Park Seo-joon

V de BTS et l’acteur coréen Park Seo-joon ont récemment fait la fête ensemble et leurs photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les deux ont également fait la une des journaux pour leur émission In The Soop: Friendcation.

