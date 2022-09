Tendance Hollywood News Today: Johnny Depp amoureux de l’avocate Joelle Rich, le chanteur de Maroon 5 Adam Levine dans l’eau chaude sur plus de DM flirty et plus

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, est critiqué pour avoir trompé sa femme enceinte et voulu également nommer son bébé sur sa prétendue maîtresse. Selon certaines informations, Johnny Depp est follement amoureux de son avocate britannique, Joelle Rich. J-Hope, membre du BTS, prouve encore une fois qu’il est amoureux avec son geste mignon pour Crush et IU. Voici un aperçu de l’actualité hollywoodienne tendance du jour…

Adam Levine a franchi la ligne avec des femmes autres que Sumner Stroh

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, est dans l’eau chaude. Après que la nouvelle soit devenue virale qu’il voulait donner à son futur bébé le nom de sa maîtresse, Sumner Stroh, il fait face à des critiques des médias sociaux. Maintenant, une autre femme Ashley Russell a déclaré qu’il avait envoyé des textes qui pourraient être considérés comme inappropriés. Sa femme Behati Prinsloo est sous le choc.

Lire la suite: Adam Levine a FUIT des textes flirtants pour nommer l’enfant après la maîtresse: des détails choquants dans le scandale de la tricherie du chanteur de Maroon 5 révélés

Johnny Depp sort avec son avocate Joelle Rich

Le tabloïd hollywoodien Page Six a révélé que Johnny Depp est en couple avec son avocate basée à Londres, Joelle Rich. Il semble qu’elle l’ait représenté dans l’affaire de diffamation au Royaume-Uni. La dame est séparée de son mari mais il n’y a pas encore de divorce officiel. Des sources ont déclaré que la chimie du couple présumé était “hors des sentiers battus”, et c’est une vraie affaire. Dans le passé, il était lié à Camille Vasquez mais elle a démenti les informations. Elle a dit qu’en tant qu’avocate, il était contraire à l’éthique de sortir avec un client, mais elle savait que de tels commérages accompagnaient le travail.

Lire la suite : Johnny Depp sort avec un avocat mais ce n’est pas Camille Vasquez qui l’a représenté dans une affaire de diffamation contre Amber Heard ; Tout ce que tu dois savoir

J-Hope, membre du BTS, gagne Crush et IU avec un geste mignon

J-Hope, membre du BTS, est connu pour être un chéri. Sa dernière chanson Rush Hour a dépassé iTunes aux États-Unis et en Europe. C’est sa troisième chanson après More et Arson. J-Hope a été activement impliqué dans la réalisation de Rush Hour comme l’a révélé Crush à IU. Il a envoyé des collations à IU et à son équipe quand il a su que Crush participerait à cette émission pour promouvoir Rush Hour.

Lire la suite : Rush Hour ft J-Hope and Crush de BTS : IU et le musicien révèlent des détails réconfortants sur le membre de Bangtan

RRR reçoit le soutien de Ant Man Writer Adam McKay

Le RRR de SS Rajamouli reçoit un soutien continu de la presse et de la fraternité hollywoodiennes. Adam McKay a déclaré que c’était une parodie qu’il ait été snobé par l’Inde pour la course aux Oscars 2023. Il a dit que ce serait formidable si une projection pouvait avoir lieu pour RRR au Rose Bowl.

Lire la suite: RRR pour les Oscars: l’écrivain hollywoodien Adam McKay suggère une projection du film Jr NTR-Ram Charan au Rose Bowl où des stars comme BTS se sont produites

Shakira s’ouvre sur sa séparation avec Gerard Pique

Il semble que Shakira ait décrit sa rupture avec son partenaire Gerard Pique comme l’une des heures les plus sombres de sa vie. Ils étaient ensemble depuis 11 ans. Il semble qu’elle veuille protéger ses fils, Sasha et Milan. Elle travaille également sur de nouvelles musiques dans son studio.