Tendance Hollywood News Today: Jennifer Lopez-Ben Affleck se marie, Jennie Kim de Blackpink dans The Idol et plus

Du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck au casting de Jennie Kim de Blackpink dans The Idol à Rege Jean Page louant sa co-vedette de The Grey Man Dhanush; de nombreuses célébrités et films hollywoodiens ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou son film. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie internationale du divertissement aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances d’Hollywood

Jennifer Lopez et Ben Affleck font passer leur relation au niveau supérieur ; se marier dans une chapelle avec service au volant à Las Vegas

Ce matin, nous nous sommes tous réveillés avec l’incroyable nouvelle du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Le couple était en couple depuis de nombreuses années et s’est finalement marié. C’est le quatrième mariage de JLo et le deuxième de Ben. Les fans du couple les adorent sur les réseaux sociaux.

The Idol: HBO confirme officiellement que la star de Blackpink, Jennie Kim, fait partie de l’émission de Weeknd

La star de Blackpink, Jennie Kim, est prête à faire ses débuts d’actrice avec The Idol de HBO. Récemment, la chaîne a confirmé son casting et s’est rendue sur Twitter pour faire une annonce à ce sujet. Les fans de Jennie sont super excités à ce sujet.

RRR pour les Oscars 2023 : le film de Ram Charan-Jr NTR en tête de liste dans la catégorie Meilleur long métrage international ?

Chaque année, un film indien est envoyé aux Oscars et il semble que pour l’Oscar 2023, RRR puisse être le choix. Le film reçoit beaucoup d’éloges à l’échelle internationale et le portail hollywoodien IndieWire a rapporté que RRR pourrait remporter un Oscar en 2023.

BTS ARMY veut que RM collabore avec CES 5 pop stars féminines dès que possible

Le leader du BTS, RM, travaille sur son troisième album et ARMY veut qu’il collabore avec des pop stars féminines. Dans la liste, il y a Jessi, Megan Thee Stallion et d’autres.

Rege Jean Page fait l’éloge de sa co-vedette de The Grey Man Dhanush

Dhanush a fait ses débuts à Hollywood avec The Grey Man qui met également en vedette Rege Jean Page dans un rôle central. Récemment, dans une interview avec Collider, Page a fait l’éloge de Dhanush et a déclaré: “Si Batman était deux fois plus mauvais ***, alors il pourrait arriver à mi-chemin de Dhanush dans ce film.” L’homme gris est sorti dans des salles limitées la semaine dernière et devrait être diffusé sur Netflix le 22 juillet 2022.