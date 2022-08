Tendance Hollywood News Today: J-Hope-RM de BTS assiste au concert de Billie Eilish, Jennifer Lopez-Ben Affleck planifie un mariage de 3 jours et plus

Il est temps de faire un bref récapitulatif de toutes les principales nouvelles d’Hollywood. Jennifer Lopez et Ben Affleck qui ont eu un mariage à l’église tranquille il y a quelques jours planifient maintenant leur événement extravagant de 3 jours. Les détails du mariage laissent tout le monde excité. Boys band de K-pop BTS ont également fait la une des journaux car les membres aiment J-Hope et RM apprécié Billie EilishLe concert et les vidéos de ont fait leur chemin sur Internet. Étoile des AMIS Jennifer Aniston attiré l’attention avec ses photos en bikini. Découvrez les principales nouvelles ici.

J-Hope et RM de BTS profitent du concert de Billie Eilish

Billie Eilish, qui parcourt le monde en donnant des concerts, a récemment donné une performance électrisante à Séoul en Corée du Sud. Le concert a également été suivi par les membres du BTS J-Hope et RM. Les vidéos et les photos prouvent que le garçon s’est amusé comme un fou au concert. Ils ont même posé pour des photos avec Billie.

Tout sur le mariage de 3 jours de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Tel que rapporté par Page Six, Jennifer Lopez et Ben Affleck organisent une affaire de 3 jours pour célébrer leur grand mariage. Cela va se passer ce week-end. Le mariage principal aurait même lieu dimanche. Une source a informé le portail que Ben Affleck voulait que toute l’attention soit portée sur Jennifer Lopez lors de leurs cérémonies de mariage.

Kim Kardashian fait face à sa rupture avec Pete Davidson en se livrant à des sports d’aventure

Kim Kardashian a récemment défrayé la chronique pour sa rupture avec Pete Davidson. Maintenant, elle semble se remettre de la scission en profitant de vacances. Elle est en vacances avec des amis Sarah Howard et Natalie Halcro et aime aussi les sports d’aventure.

Jennifer Aniston porte un petit bikini

La star de FRIENDS, Jennifer Aniston, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de ses vacances à la plage avec Jason Bateman et sa femme. Elle a partagé quelques photos du voyage et espérait qu’elles pourraient être transportées aujourd’hui. Sur les photos, on pouvait la voir bercer un bikini noir.

A$AP Rocky accusé d’allégations d’agression

Selon les derniers rapports, A $ AP Rocky a été accusé d’agression présumée dans une affaire de fusillade présumée à Holywood. Le procureur du comté de Los Angeles, George Gasc, a lu les accusations, comme le rapporte Etonline. Dans un communiqué, le comté a déclaré : “Décharger une arme à feu dans un lieu public est une infraction grave qui aurait pu se terminer par des conséquences tragiques non seulement pour la personne ciblée, mais également pour les passants innocents visitant Hollywood.”