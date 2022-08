Tendance Hollywood News Today: Chris Rock révèle avoir refusé d’accueillir les Oscars 2023, les mises à jour présumées de la saga de rencontres de BTS V et Jennie Kim et plus encore

Chris Rock a révélé qu’il avait refusé une offre d’accueillir les Oscars 2023 car il se sentait mal à l’aise de revenir sur cette scène. De nouveaux développements se sont produits dans la saga des rencontres présumées de la rappeuse Kim Taehyung-Blackpink Jennie Kim. Voici un résumé complet…

BTS: Kim Taehyung et Jennie Kim dernières mises à jour de rencontres

Le buzz le plus chaud dans le monde de la K-Pop est que le membre du BTS Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim pourraient sortir ensemble. Après une série de fuites de photos, le compte Gurumi Haribo a été suspendu. On ne sait pas si Big Hit Music ou YG Entertainment s’en est plaint. Certains pensent que cela s’est produit parce que beaucoup ont signalé ce compte pour une prétendue atteinte à la vie privée. D’autre part, Jennie Kim a été vue portant un sac noir qui ressemble beaucoup à ce qu’elle tient dans l’une des photos divulguées. La saga continue et on se demande quand viendra une déclaration officielle.

Lire la suite : BTS : Nouvelle tournure dans les rumeurs de rencontres avec Kim Taehyung-Jennie ; Les expéditeurs de Taennie repèrent un sac similaire dans des photos divulguées du rappeur Blackpink

Oscars 2023 : Chris Rock rejette l’offre d’accueillir la cérémonie de remise des prix

Il a été rapporté que Chris Rock avait refusé une offre d’accueillir la remise des prix en 2023. Il a dit que revenir en arrière serait comme revisiter une scène de crime pour lui. L’État du Nevada n’autorisera pas un combat entre Will Smith et lui. L’acteur de King Richard a été banni par les Oscars pour sa transgression.

Lire la suite : Oscars 2023 : Chris Rock REFUSE l’offre d’accueillir le grand événement après avoir hanté l’incident de Will Smith slap gate ; le compare à une scène de crime

Britney Spears et Elton John prévoient un grand retour

Hollywood Life a rapporté que Britney Spears prévoyait de faire un gros clip vidéo sur Hold Me Closer avec Sir Elton John. La chanson est un énorme succès. Il semble que les réunions et la planification en soient au stade initial. La chanteuse a le sentiment que Hold Me Closer l’a reconnectée à la musique et elle souhaite poursuivre sur cette lancée à l’avenir.

Cha Eunwoo d’ASTRO va faire un film K-Pop Lost In America

En parlant de mises à jour de K-Pop et K-Drama, l’une des nouvelles est que le beau Cha Eunwoo pourrait faire le projet K-Pop Lost In America. Cha Eunwoo d’ASTRO est l’une des idoles K-Pop les plus populaires. Le projet K-Pop Lost In America a Rebel Wilson et Charles Melton. Il s’agit d’un groupe de K-Pop qui se retrouve bloqué dans le désert avant une représentation aux États-Unis. Le film sera réalisé par Youn.

Snowdrop devient le K-Drama le plus tweeté de l’année

Pas Squid Game ou All Of Us Are Dead, c’est Snowdrop qui est devenu le K-Drama le plus tweeté de l’année. C’était les débuts de la chanteuse de Blackpink Jisoo et Jung Hae-In avec elle. Le joli couple a séduit le public étranger. Snowdrop a également rencontré des controverses.