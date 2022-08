Tendance Hollywood News Today: BTS V alias Kim Taehyung-Jennie le mystère des rencontres s’intensifie, Sylvester Stallone démystifie les rumeurs de divorce sur le “combat de chiens” et plus encore

Sylvester Stallone a mis fin aux ragots selon lesquels son mariage avec Jennifer Flavin a pris fin parce qu’ils avaient des querelles sur son amour pour son chien de compagnie. Les fans de BTS et Blackpink discutent des photos de BTS V alias Kim Taehyung et Jennie qui dominent les médias. Voici un point bas…

Sylvester Stallone met fin à une folle rumeur de divorce avec Jennifer Flavin

La star du rock Sylvester Stallone a mis fin aux rumeurs folles selon lesquelles il aurait rompu avec Jennifer Flavin car le mannequin n’aimait pas son chien de compagnie. Il a dit qu’ils avaient des problèmes, mais ce n’était rien d’aussi banal que cela. Il a dit qu’il avait un grand respect pour elle en tant qu’être humain. La dame a allégué qu’il avait retiré des actifs de leurs fonds matrimoniaux. Stallone a dit qu’il aimerait toujours Jennifer Flavin et qu’elle est un être humain incroyable.

BTS V, alias Kim Taehyung et Jennie, rumeur de rencontres éclatée

Les fans de BTS, les ARMYs et les fans de Blackpink veulent juste connaître la réalité des rumeurs de rencontres entre le membre de BTS Kim Taehyung et Jennie. Maintenant, certains prétendent que les photos sont modifiées. Les deux stars sont maintenant aux États-Unis. Alors que V est là pour un programme privé, Jennie est allée assister aux VMA.

Lire la suite : BTS : Kim Taehyung alias V et les photos virales de la rappeuse Blackpink Jennie sont fausses ? Les fans démystifient leurs rumeurs de rencontres

Kim Kardashian prête à sortir avec un homme ordinaire ? Lire le rapport

Après s’être séparée de Pete Davidson, Kim Kardashian continue de sauter sur la piscine de rencontres une fois de plus. Il semble que ses sœurs essaient de la piéger. Cette fois, elle veut quelqu’un de plus âgé qui comprenne sa vie et n’interfère pas dans ses décisions. Elle est même prête à recruter des petits amis. Cela signifie-t-il que même les fans ont une chance ?

Lire la suite : Vous voulez sortir avec Kim Kardashian ? Hottie recrute des petits amis après sa rupture avec Pete Davidson [read deets]

BTS : problème de RM et Henry Cavill abordé par TC Candler

Après que des informations aient fait surface selon lesquelles Kim Namjoon de BTS avait vaincu Superman Henry Cavill pour être le plus bel homme, le premier a été soumis à la pêche à la traîne. Beaucoup ont passé des insultes racistes et homophobes sur Namjoon. Maintenant, TC Candler a publié une déclaration officielle.

Lire la suite: BTS: Après que RM alias Kim Namjoon ait fait face à des insultes racistes et homophobes pour être devenu le plus beau visage d’Henry Cavill, TC Candler publie une déclaration

Olivia Wilde parle de Shia LeBeouf dans Don’t Worry Darling

Olivia Wilde a expliqué pourquoi elle avait décidé de remplacer Shia LeBeouf par Harry Styles dans Don’t Worry Darling. Elle a dit que l’attitude de Shia était un peu différente compte tenu de sa philosophie de travail. Il semble que Styles ait été très apprécié par les fabricants de Dunkerque.