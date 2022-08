Tendance Hollywood News Today: BTS, Lisa de Blackpink, Lizzo gagnent aux MTV VMA 2022, Ben Affleck-Jennifer Lopez repéré en train de s’embrasser en Italie et plus

Les MTV VMA 2022 se sont déroulés au milieu de nombreux débats sur certaines nominations et prix. BTS, Lisa de Blackpink, Taylor Swift, Lizzo, Harry Styles, Bad Bunny ont été parmi les gagnants de la soirée. Britney Spears a publié une cassette audio sur sa tutelle et ce qu’elle ressentait. Voici un point bas…

BTS, Lisa de Blackpink et Lizzo gagnent gros aux VMA 2022

Les MTV VMA 2o22 étaient une affaire fastueuse. La scène était éclairée par des performances d’artistes comme Snoop Dog, Eminem, Lizzo, Nicki Minaj et d’autres. Lisa de Blackpink a remporté le prix de la meilleure chanson K-Pop de l’année pour Lalisa tandis que BTS a remporté le groupe de l’année pour la quatrième fois. Harry Styles a remporté le prix de l’album de l’année tandis que Lizzo a remporté le prix Video For Good pour About Damn Time. Taylor Swift a annoncé un nouvel album Midnights aux MTV VMA. Jungkook de BTS a perdu contre Jack Harlow pour First Class en tant que Song Of The Summer.

Mémo vocal émotionnel de Britney Spears sur la tutelle

Depuis 2008, Britney Spears était sous la tutelle de son père. Elle a publié une note audio racontant comment sa vie a été pendant 13 ans. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas conduire seule ni rencontrer d’amis. Elle a dit que sa vie était tournée et travail. Britney Spears a également parlé de sa honte et de sa démoralisation en tant que personne.

Ben Affleck et Jennifer Lopez aperçus en train de s’embrasser en Italie

Le couple très amoureux qui s’est marié récemment est en Italie pour une lune de miel. Des photos d’eux s’embrassant près d’un restaurant du lac de Côme sont arrivées. Une personne les a repérés en train de se nourrir lorsque Ben Affleck a pris une minute pour l’embrasser passionnément. Les fans adorent la façon dont le beau gosse ne semble pas pouvoir garder ses mains sur Jennifer Lopez.

House of the Dragon joue de la musique et des délices de Game Of Thrones

Le deuxième épisode de House of the Dragon avait la chanson thème emblématique de Game Of Thrones et les fans ne pourraient pas être plus heureux. La série concerne les Targaryen et est plus sanglante que GOT. La chanson de Game Of Thrones est composée par Ramin Djawadi.

Fuite de la nouvelle photo présumée de Kim Taehyung et Jennie Kim

La rumeur de la saga des rencontres entre Jennie, membre de Blackpink, et Kim Taehyung de BTS ne semble pas se terminer. Aujourd’hui, une nouvelle photo fait le tour des réseaux sociaux. Les fans se demandent si quelqu’un a piraté le téléphone de Jennie Kim car les fuites présumées sont de son côté.

