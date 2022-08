Tendance Hollywood News Today: Brahmastra se rend à Hollywood, Kim Kardashian-Kourtney Kardashian en difficulté judiciaire et plus

De Brahmastra aller à Hollywood et Kim Kardashian–Kourtney Kardashian avoir des ennuis juridiques pour BTS apparaissant sur Le spectacle Kapil Sharma, V alias Kim Tae Hyung lié à Rose noirec’est Jenny à nouveau et les habitants de Los Angeles protestant contre Rapide et furieux 10 tirer; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros Les journalistes d’Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers d’Hollywood du 24 août 2022

Brahmastra va à Hollywood

Plus tôt, Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji ont été interviewés par des magazines spécialisés d’Hollywood, une rareté pour un film de Bollywood, et maintenant la bande-annonce de Brahmastra et la réalisation de vidéos sur sa technologie de pointe prennent d’assaut les États-Unis.

Lire l’histoire complète ici:Ranbir Kapoor, la vedette d’Alia Bhatt, Brahmastra, suit la voie hollywoodienne pour contourner la tendance au « boycott » ; les fans disent : “Une nouvelle dimension pour le cinéma indien” [Watch Video]

Kim Kardashian-Kourtney Kardashian en difficulté judiciaire

Kim Kardashian et Kourtney Kardashian sont à nouveau dans la ligne de mire alors qu’ils sont poursuivis pour avoir enfreint les restrictions d’eau, même si d’autres célébrités populaires d’Hollywood comme Sylvester Stallone et Kévin Hart ont également été cités pour le même.

Lire l’histoire complète ici: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Sylvester Stallone dans HOT SOUP, accusé d’avoir enfreint les restrictions d’eau dans la Californie frappée par la sécheresse

Les habitants de Los Angeles protestent contre le tournage de Fast and Furious 10

Les habitants de Los Angeles protestent contre les cascades de voitures dangereuses filmées par les acteurs et l’équipe de Fast & Furious 10, d’autant plus que le succès du premier film, qui a été tourné dans le même quartier de Los Angeles, a créé une menace pour les résidents après avoir illégalement les coureurs de rue en ont fait leur refuge personnel.

BTS sur le spectacle Kapil Sharma

Hey BTS ARMY, nous sommes ici avec une vidéo loufoque de Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, JHope, Jimin, V et Jungkook figurant sur Le spectacle Kapil Sharma. Et si BTS apparaissait dans l’émission de Kapil Sharma ? Regardez le montage réalisé par BTS ARMY…

Lire l’histoire complète ici: Regardez cette édition maladroite de BTS réalisée par ARMY sur The Kapil Sharma Show

V alias Kim Taehyung lié à nouveau à Jennie de Blackpink

Une photo mettant en vedette V de BTS alias Kim Taehyung et Jennie de Blackpink a encore une fois déclenché des rumeurs de rencontres. Ce n’est pas la première fois que V et Jennie sont liés.

Lire l’histoire complète ici: Kim Taehyung de BTS est à nouveau liée à Jennie de Blackpink après qu’un selfie miroir soit devenu viral