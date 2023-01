Tendance des mèmes sur Twitter après le tremblement de terre qui a secoué Delhi le soir du Nouvel An

Certaines parties de Delhi-NCR ont ressenti des secousses dans la nuit du Nouvel An, après qu’un tremblement de terre de magnitude 3,8 a été ressenti tôt dimanche matin. Alors que beaucoup fêtaient le réveillon, il y avait des gens qui ont été secoués par les secousses. L’épicentre du tremblement de terre se trouvait au nord-ouest du Jhajjar de l’Haryana, et il s’est produit dimanche à 1 h 19. Sa profondeur était de 5 km sous le sol. “Tremblement de terre de magnitude : 3,8, s’est produit le 01-01-2023, 01:19:42 IST, Lat : 28,71 et Long : 76,62, Profondeur : 5 km, Emplacement : 12 km au NNO de Jhajjar, Haryana”, a tweeté le NSC. juste cela, mais beaucoup se sont également rendus sur le site de micro-blogging et ont commencé à partager des mèmes.

“Nouvel An, premier Jhatka… Tremblement de terre ! Dieu dit, ce n’est qu’un bébé de démonstration… je te donnerai du jhatka toute l’année ! Sois prudent ! Dieu merci! Vous êtes le supérieur Humbe rahenge ham pura saal”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Il y a eu un tremblement de terre dans la RCN de Delhi. Delhi commence à basculer pour le Nouvel An 2023 !”

Voici quelques mèmes :

Cela survient alors que de fortes secousses ont été ressenties à Delhi-RCN à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 5,4 au Népal en novembre le mois dernier. Des tremblements ont également été ressentis dans l’Uttarakhand, notamment à New Tehri, Pithoragarh, Bageshwar, Pauri et d’autres villes. Cela a également été ressenti dans certaines parties de l’Uttar Pradesh.

Le tremblement de terre, d’une magnitude de 6,6, s’est produit dans l’ouest du Népal dont le centre était le district de Doti, selon le National Earthquake Monitoring Center.

Après cela, un tremblement de terre de magnitude 4,1 a frappé Amritsar au Pendjab le même mois, a déclaré le Centre national de sismologie.

