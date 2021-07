Tendance : Anushka Sharma et son bébé Vamika ont fait une tape dans les rues de Londres, les photos sont devenues virales en Inde ! | Buzz News

New Delhi : La superbe nouvelle maman Anushka Sharma est ces jours-ci occupée à explorer Londres avec son petit ange Vamika Kohli. Son mari Virat Kohli et sa famille sont actuellement au Royaume-Uni et dernièrement, l’actrice a plus souvent qu’autrement partagé son journal photo sur les réseaux sociaux.

Alors que le duo a demandé aux paparazzi de ne pas cliquer sur les photos en gros plan de leur fille nouveau-née, Anushka a récemment été tapé, errant dans les rues de Londres avec Vamika. Jetez un œil aux photos de l’actrice partagées par quelques pages de fans sur les réseaux sociaux :

Anushka peut être vue avec sa fille de cinq mois alors qu’elle tient la poussette sur les photos ci-dessus.

Anushka et sa fille Vamika ont accompagné Virat Kohli en Angleterre, où l’équipe a récemment perdu la finale du Championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande à Southampton. Team India affrontera désormais l’Angleterre hôte dans la série de tests de cinq matchs qui devrait commencer le 4 août 2021.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils d’Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli et Anushka Sharma ont lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux en temps de pandémie.