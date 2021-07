Tendance : Ajay Devgn se refait une beauté, ses photos en barbe poivre et sel deviennent virales ! | Buzz News

New Delhi : C’était l’anniversaire du garde du corps de la superstar Ajay Devgn, Gautam, et devinez quoi ? Son patron l’a rendu spécial. Gautam, qui est également entraîneur de fitness, a pris son compte Instagram et a partagé sa photo d’anniversaire avec la star, révélant le nouveau look chic de Devgn.

On peut voir Ajay Devgn revêtir un look de barbe poivre et sel et bercer un nouvel avatar. Des photos de lui dans son tout nouveau look sont devenues virales sur Internet. Jetez un oeil ici :

Côté travail, Ajay a celui d’Abhishek Dudhaiya drame de guerre Bhuj: La fierté de l’Inde, avec Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt et Nora Fatehi. Le film, qui se déroule pendant la guerre Indo-Pak de 1971, est prévu pour une sortie sur Disney + Hotstar le 13 août 2021.

Ajay Devgn a récemment annoncé le remake en hindi du film à succès en télougou, ‘Naandhi’. Le drame de la salle d’audience sera soutenu par Ajay et Dil Raju.

L’acteur sera vu faire ses débuts numériques avec Rudra, un remake de la série britannique Luther, qui mettra également en vedette Esha Deol. Ajay Devgn a également Sooryavanshi, Gangubai Kathiawadi, RRR et Maidaan dans son chaton. Il revient en tant que réalisateur avec Mayday, avec Amitabh Bachchan et Rakul Preet Singh.

Comment avez-vous aimé son nouveau look?