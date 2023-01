Tendance à raccommoder : la crise du coût de la vie remet le raccommodage à la mode

JLes consommateurs économes et respectueux de l’environnement qui cherchent à se débrouiller et à raccommoder plutôt que de se lancer dans de nouveaux fils sont crédités d’avoir stimulé les ventes d’équipements de raccommodage et de produits de réparation de vêtements, y compris les patchs, les colorants et les dés à coudre. La tendance à réparer signifie mercerie – associée à l’expérience d’achat telle que décrite dans la sitcom des années 1970 Are You Being Served? – est de retour à la mode, selon John Lewis. La chaîne de grands magasins a déclaré qu’elle n’avait plus vendu d’aiguilles à repriser et que les ventes de laine à repriser avaient doublé d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de produits de réparation tels que les patchs et le ruban de réparation avaient augmenté de 61%. Ruban de couleur affiché dans le rayon mercerie. Photographie : Bax Walker/Alamy Susan Kennedy, responsable de la mercerie chez John Lewis, a déclaré: “Qu’ils cherchent à rajeunir leurs vêtements ou qu’ils aient été inspirés par les efforts de tricot de Tom Daley l’année dernière, nous voyons de plus en plus de clients se tourner vers la couture. , couture et tricot. Elle a déclaré que les ventes d’accessoires de couture, tels que les dés à coudre, la craie de couturière et les accessoires de modélisme, avaient augmenté de 15% d’une année sur l’autre. De nombreuses personnes acquièrent des compétences que leurs grands-mères tenaient pour acquises, grâce à YouTube, Instagram et TikTok, avec de tels passe-temps donnés pour s’épanouir pendant les fermetures pandémiques. Réparer ou remplacer ? Un guide expert pour réparer ou abandonner huit articles ménagers Lire la suite The Great British Sewing Bee de BBC One a également alimenté la tendance à la couture, tandis que des influenceurs tels que Lily Fulop, Katrina Rodabaugh et Marlen Meiners promeuvent des idées à la mode telles que le « raccommodage visible » – faire en sorte que les réparations ressemblent à de beaux ajouts artistiques à un vêtement, comme des fleurs brodées, plutôt que des retouches moches. Patrick Grant, l’animateur de The Great British Sewing Bee et fondateur de la marque Community Clothing, a déclaré : « Le raccommodage sous toutes ses formes (réparations de couture simples, rapiéçage et raccommodage) est certainement en hausse. Le Web regorge de vidéos pratiques utiles sur tous les aspects de la durée de vie de nos vêtements. «Je pense qu’il y a deux choses qui motivent la hausse. Je soupçonne que la crise du coût de la vie y est pour beaucoup. Si nous pouvons économiser de l’argent en effectuant de simples réparations, pourquoi ne le ferions-nous pas ? Une sélection de bobines de coton et d’aiguilles à coudre J Dewhurst & Co. Photographie : Malcolm Hunt/Alamy “Mais je pense que cette tendance se développe depuis plusieurs années maintenant et je pense qu’elle est en grande partie motivée par notre désir de consommer moins et de jeter moins pour des raisons environnementales.” Les entreprises et les particuliers ont été incités à agir alors qu’il est prouvé que l’industrie de la mode contribue davantage à la crise climatique que les industries de l’aviation et du transport maritime réunies – 10 % des émissions mondiales. Si les tendances se maintiennent, l’industrie pourrait représenter un quart du budget carbone mondial d’ici 2050. Grant a déclaré que “la pollution de l’eau, l’érosion des sols et la montagne de plastique qu’elle laisse derrière elle” n’ont fait qu’ajouter à son impact. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Boutons dans une mercerie. Image de stock. Photo : Lima Photography/Alamy

Recherche par l’association des déchets Envelopper a découvert que prolonger la durée de vie d’un vêtement de seulement neuf mois peut réduire ses empreintes carbone, déchets et eau de 20 à 30 %.

Dans cette optique, certains détaillants – dont Zara et H&M – ont commencé à proposer des réparations dans une optique d'”économie circulaire” – qui promeut l’idée de réutiliser et de recycler les objets.

Des services spécialisés voient également le jour pour alimenter la tendance – comme le Faire Nu et Restaurationqui a un point de vente chez Harvey Nichols et travaille avec le vendeur en ligne de luxe Farfetch.

Une femme qui répare un jean bleu déchiré. Photographie : Natalia Khimich/Getty Images/iStockphoto

Layla Sargent, la fondatrice de La couture – qui met en relation des réparateurs, des nettoyeurs et des restaurateurs qualifiés avec le public – a déclaré que les ventes avaient augmenté de près de 300 % d’une année sur l’autre en 2022, 70 % de ses ventes provenant des réparations, de la restauration et du nettoyage.

Sargent a déclaré que son entreprise était florissante parce que les gens n’avaient tout simplement plus les compétences nécessaires pour réparer leurs vêtements, en particulier dans des régions comme Londres avec des populations plus transitoires qui peuvent être coupées de leur famille et de leur communauté locale.

Les réparations de trous de mites sont l’un des services les plus recherchés de The Seam – avec des frais à partir de 10 £ – et elle formait des techniciens supplémentaires pour répondre à la demande.

“Il y a un changement d’état d’esprit avec un récit croissant sur l’économie circulaire, la durabilité et les comportements responsables des consommateurs”, a-t-elle déclaré. “La réparation est un élément central de l’économie circulaire – vous ne pouvez pas continuer à louer une robe à moins de la réparer et de la laver. Vous ne pouvez pas vendre des objets s’ils ne sont pas entretenus et restaurés.