Tendance à la conversion religieuse observée chez les tribaux de l’Assam : ministre en chef

Dans une déclaration importante sur les conversions religieuses dans le nord-est, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré aujourd’hui qu’il y avait une tendance aux conversions religieuses observée parmi de nombreuses communautés indigènes et tribales. Il a dit que cela a conduit à la dilution de leurs croyances et pratiques traditionnelles.

Le ministre en chef s’exprimait lors d’un événement à Guwahati pour distribuer une subvention de Rs 10 lakh chacun à 18 organisations travaillant pour la préservation et la promotion des croyances et de la culture autochtones et tribales, Rs 5 lakh chacun à 73 lieux de culte pour les autochtones et les tribaux , et Rs 2 crore le All Bathou Mahasabha basé à Garchuk.

M. Sarma a déclaré que son gouvernement s’est engagé à protéger la culture des tribus et que personne ne devrait en profiter et les convertir à une autre religion par tromperie.

Concernant l’article 25 de la Constitution, M. Sarma a déclaré qu’il donne le droit de pratiquer, de professer et de propager librement une religion de son choix, mais qu’il n’autorise pas la conversion religieuse par incitation et séduction de quelque sorte que ce soit.

M. Sarma a déclaré que la tendance à la conversion religieuse observée parmi de nombreuses communautés indigènes et tribales de l’Assam a entraîné une dilution de leurs croyances et pratiques traditionnelles.

M. Sarma a déclaré que les conversions religieuses ont conduit à la quasi-extinction de nombreuses croyances et cultures indigènes à travers le monde.