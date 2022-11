Tencent veut que vous payiez avec votre paume. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Zhao a développé une méthode pour utiliser des modèles synthétiques pour générer de fausses données d’empreintes de paume, créant des ensembles de données massifs qui ressemblent à des plis de paume sans utiliser de vraies photos de paume. Bien que les données ne soient pas collectées auprès de personnes réelles, elles peuvent toujours être utilisées pour améliorer l’algorithme de reconnaissance, selon un article que Zhao a soumis à la Conférence européenne sur la vision par ordinateur en 2022. “Une fois que nous avons généré environ 200 000 à 300 000 images, le le taux de précision sera proche de 100 %. C’est une nette amélioration », dit-il. Auparavant, le taux de précision des algorithmes de reconnaissance d’empreintes palmaires entraînés sur de petits échantillons de vraies photos était d’environ 98 %.

Pendant ce temps, Zhang, de l’Université chinoise de Hong Kong, est resté concentré sur les données du monde réel. L’un des premiers universitaires au monde à faire des recherches sur la reconnaissance des empreintes palmaires, à partir de la fin des années 90, Zhang dit que son équipe a développé son propre appareil pour scanner les empreintes palmaires et qu’elle a réussi à collecter des informations auprès de plus de 10 000 personnes. Bien que les données ne soient pas actuellement accessibles au public, il dit que l’équipe prévoit de publier bientôt un article académique.

“La reconnaissance des empreintes de la paume combine [the advantages of identifying] les détails des empreintes digitales, la texture des iris et les informations géométriques des visages », explique Zhang. Les recherches de son équipe ont révélé que, lorsque l’on compare les données biométriques recueillies auprès du même groupe d’individus, le taux de précision de la reconnaissance des empreintes palmaires est 10 fois supérieur à celui des empreintes digitales ou des visages.

Le terrain fragile pour adopter les paiements basés sur la biométrie

La proposition de paiement par reconnaissance d’empreintes palmaires semble simple : avec elle, il n’est pas nécessaire d’apporter un portefeuille, une carte de crédit ou même un téléphone portable pour effectuer un achat en magasin. Mais il y a de nombreux défis pratiques et éthiques à cette promesse.

Tout d’abord, « le système de code QR fonctionne déjà très bien et est assez pratique. Ce n’est pas comme si les gens allaient n’importe où sans leur téléphone », déclare Martin Chorzempa, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics et auteur d’un nouveau livre, La révolution sans numéraire.

C’est la même raison pour laquelle même si WeChat Pay et Alipay ont poussé à l’adoption du paiement par reconnaissance faciale pendant des années, l’idée n’est pas devenue très populaire. Une enquête d’avril 2022 des quelque 58 000 utilisateurs chinois du paiement mobile montre que 95,7 % d’entre eux choisissent le code QR comme mode de paiement principal. Et 20,2% de toutes les personnes interrogées trouvent l’utilisation de la biométrie dans le paiement inacceptable.

L’idée que la reconnaissance biométrique est pratique pour les consommateurs est une «illusion d’efficacité», affirme Cahn de STOP. Remplacer les caissiers traditionnels par des caisses automatiques avec reconnaissance biométrique, comme Amazon l’a fait, ne fait que décharger plus de travail aux acheteurs. « Ce n’est pas pour le confort des clients. C’est pour la commodité du magasin qui veut licencier des employés et avoir encore plus de suivi de nos décisions », dit-il.

Le plus grand obstacle à l’adoption, cependant, peut être le problème de l’invasion de la vie privée et de la sécurité des données, qui accompagne toute utilisation de la biométrie. Partout dans le monde, y compris en Chine, les gens sont de plus en plus conscients des risques liés à la divulgation de leurs données biométriques aux entreprises et aux gouvernements, quels que soient les avantages promis en échange.