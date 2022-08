Tencent se tourne vers de courtes annonces vidéo pour augmenter ses revenus au milieu de la crise des jeux

Tencent gère l’application de messagerie chinoise omniprésente WeChat. La société propose une fonctionnalité vidéo courte dans l’application et a commencé à la monétiser via des publicités vidéo dans le flux. Tencent a déclaré que de telles publicités pourraient devenir une source de revenus “substantielle” à l’avenir.

La société a annoncé qu’elle publierait plus d’inventaire d’annonces vidéo ce mois-ci.

Tencent gère l’application de messagerie la plus populaire de Chine appelée WeChat, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs. Il existe une courte plate-forme vidéo intégrée à WeChat. Les utilisateurs peuvent faire défiler différentes vidéos. En juillet, Tencent a commencé pour la première fois à diffuser des publicités aux utilisateurs de ce service qu’il appelle les comptes vidéo.

Mercredi, Tencent a annoncé sa toute première baisse de revenus trimestrielle d’une année sur l’autre alors que son activité de jeu faisait face à des vents contraires. Une réglementation technologique plus stricte, la résurgence de Covid et la faiblesse économique qui en a résulté en Chine ont pesé sur l’ensemble de l’entreprise.

L’accent mis sur ce produit publicitaire par l’un des plus grands géants technologiques chinois le place en concurrence directe avec les deux principaux acteurs de la vidéo courte du pays : Douyin de ByteDance, le cousin chinois de TikTok ainsi que Kuaishou.

“Les comptes vidéo sont devenus l’un des services de vidéos courtes les plus populaires en Chine avec un engagement substantiel des utilisateurs”, a déclaré Martin Lau, président de Tencent, aux analystes.

“Stratégiquement, ils nous permettent d’étendre notre part de marché publicitaire. Comme les annonceurs ont déjà dépensé de manière agressive sur plusieurs plates-formes vidéo courtes, nous devrions être en mesure de capter davantage de budgets publicitaires.”

Lau a déclaré qu’il avait fallu cinq trimestres à WeChat Moments, une fonctionnalité sociale où les utilisateurs peuvent publier des photos, des vidéos et des mises à jour de statut, pour atteindre 1 milliard de yuans (147,42 millions de dollars) de revenus publicitaires trimestriels. Il a déclaré que les comptes vidéo atteindraient cet objectif plus rapidement compte tenu de “la taille actuelle du trafic et de la demande déjà forte des annonceurs pour les annonces vidéo courtes”.

“Les publicités vidéo finiront par devenir une source de revenus substantielle pour nous au fil du temps”, a déclaré Lau.

Les revenus publicitaires en ligne de Tencent au deuxième trimestre ont chuté de 18% en glissement annuel pour atteindre 18,6 milliards de yuans chinois, les problèmes macroéconomiques en Chine ayant conduit les marques à réduire leurs budgets.

La société basée à Shenzhen espère que les publicités vidéo pourront aider à stimuler la division au cours des prochains trimestres.