Tencent rachète le développeur britannique de jeux vidéo Sumo Group

LONDRES – Tencent a annoncé lundi avoir accepté d’acquérir le développeur britannique de jeux vidéo Sumo Group pour 919 millions de livres sterling (1,26 milliard de dollars).

Le géant chinois du jeu offre 513 pence par action à Sumo, une prime de 44% par rapport au cours de clôture de la société vendredi. Les actions de Sumo cotées à Londres ont grimpé de plus de 40% à la nouvelle de l’accord lundi.

Tencent détient déjà une participation de 8,75 % dans Sumo, qui développe principalement des jeux pour d’autres éditeurs. Le portefeuille de Sumo comprend Sackboy: A Big Adventure, un titre publié par Sony, et plusieurs jeux de course basés sur la franchise Sonic the Hedgehog de Sega.

L’acquisition de Sumo marque la dernière prise de contrôle d’une société britannique de jeux vidéo par une société étrangère. EA a récemment acheté le fabricant britannique de jeux de course Codemasters pour 1,2 milliard de dollars, tandis qu’Epic Games a acquis Tonic Games Group, le studio derrière Fall Guys, qui est devenu un méga succès au début de la pandémie de Covid-19.

Tencent, le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde, a acquis des participations dans plusieurs sociétés de jeux. La société est propriétaire du développeur de League of Legends Riot Games et du fabricant finlandais de jeux mobiles Supercell. Il détient également une participation de 40 % dans Epic Games, l’entreprise derrière Fortnite.

Tencent a également acheté des participations plus petites dans un certain nombre de sociétés de jeux, notamment le développeur de jeux indépendant français Dontnod Entertainment, l’éditeur de jeux de stratégie suédois Paradox Interactive et la société tchèque Bohemia Interactive.

« Tencent a accéléré le rythme de ses investissements et de ses acquisitions au cours de l’année écoulée, alors qu’il cherche à renforcer sa position et à se lancer dans de nouveaux domaines de croissance pour la société », a déclaré Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners.

« » Tencent acquiert Sumo Digital pour l’étendue de son expérience dans le développement et l’exploitation de jeux AAA et de jeux de service en direct, dont la majorité sont développés pour des clients tels que Sony, Microsoft, Sega et d’autres. »