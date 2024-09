Tencent prête 15 millions d’euros à Remedy

Le développeur finlandais Remedy a reçu un prêt de 15 millions d’euros de Tencent.

Le financement sera converti en un maximum d’environ 811 110 nouvelles actions, représentant 5,98 % de toutes les actions Remedy, et en un contrat de prêt convertible.

Le PDG de Remedy, Tero Vitala, a déclaré que le prêt soutiendrait Remedy dans son développement alors qu’il commence à auto-éditer ses jeux.

Le prêt est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du promoteur, qui devrait se tenir le 24 octobre 2024.

« Une partie de la stratégie à long terme de Remedy a consisté à renforcer notre position dans la chaîne de valeur, à avoir plus de contrôle sur la manière dont nos jeux sont commercialisés et à accroître notre part de la valeur que ces jeux peuvent créer », a déclaré Virtala.

« Alors que nous nous dirigeons vers l’auto-édition, ce financement nous aidera à développer et à réaliser pleinement le potentiel des jeux que nous avons en cours de développement et à mener à bien les activités commerciales de nos prochains jeux auto-édités. L’investissement de Tencent démontre une forte confiance dans Remedy. vision et stratégie à long terme.

En mai 2021, Tencent a acquis une participation de 3,8 % dans Remedy, qui est passée à 14 % en avril 2024.

Le développeur a conclu un accord global avec la société en tant que partenaire d’édition pour son titre multijoueur nommé Kestrel (anciennement Vanguard). Ce projet a été annulé en mai.

Remedy a récemment obtenu un financement d’Annapurna Pictures pour financer 50 % de Control 2, actuellement en développement. Annapurna a également obtenu les droits cinématographiques et télévisuels de Control et de la série Alan Wake.

Comme indiqué dans les résultats financiers du développeur pour le premier semestre 2024, Alan Wake 2 n’a pas encore entièrement récupéré ses coûts de développement. Sorti en octobre dernier, le jeu a récupéré l’essentiel de ses dépenses de développement et de marketing mais n’a pas encore généré de royalties.