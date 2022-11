Tencent parie sur la croissance du cloud computing à l’étranger dans un contexte de ralentissement des jeux

Tencent a fait face à un certain nombre de vents contraires en 2022, notamment un ralentissement de l’économie chinoise induit par Covid et un marché plus difficile pour les jeux.

Tencent, en particulier, a été touché par une réglementation plus stricte sur les jeux en ligne. L’année dernière, Pékin a introduit des règles qui réduisaient le temps que les moins de 18 ans pouvaient jouer à des jeux en ligne à un maximum de trois heures par semaine. Les régulateurs ont également gelé les approbations de jeux pendant plusieurs mois, ce qui signifie que des entreprises comme Tencent et son rival NetEase ne pouvaient pas lancer et monétiser de nouveaux titres.

La stratégie de Tencent pourrait se concentrer sur la tentative de recruter des entreprises mondiales présentes en Chine ainsi que des entreprises chinoises se développant à l’étranger. Déjà, des entreprises telles que BMW utilisent certains des produits cloud de Tencent.

Au fur et à mesure que l’entreprise chinoise se développera à l’étranger, elle entrera sur un marché très concurrentiel du cloud computing dominé par les géants américains Amazone et Microsoft . La poussée internationale de Tencent avec le cloud computing est relativement tardive par rapport à celle de son rival Alibaba, qui s’est développé en dehors de la Chine ces dernières années. Aujourd’hui, Alibaba fait partie des cinq plus grandes entreprises de cloud computing au monde.

L’accent mis par Tencent sur les produits audio et vidéo joue sur ses points forts en tant que l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde et propriétaire de WeChat, l’application de messagerie la plus populaire de Chine avec plus d’un milliard d’utilisateurs.