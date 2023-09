Tencent lance le modèle d’IA Hunyuan pour les entreprises face à la concurrence chinoise

La société exploite WeChat, une application de messagerie et de paiement largement utilisée en Chine, ainsi que la plateforme de vidéoconférence Tencent Meeting.

Tencent intègre les capacités de Hunyuan à ses produits existants pour la vidéoconférence et les médias sociaux, a déclaré Tong à CNBC.

Tencent a déclaré qu’il testait en interne son modèle d’IA Hunyuan sur la publicité et la fintech. Le géant du jeu et des médias sociaux s’apprête également à lancer jeudi un chatbot IA, a annoncé la société dans un communiqué. publication en ligne .

La nouvelle arrive quelques jours après Baidu a révélé mardi une multitude d’applications basées sur l’IA à la suite d’une réglementation plus favorable.

Géant chinois de la technologie Tencent lance son modèle d’intelligence artificielle « Hunyuan » à usage professionnel lors d’un sommet annuel jeudi, a déclaré à CNBC Dowson Tong, PDG du groupe cloud et industries intelligentes chez Tencent, dans une interview exclusive avant l’événement.

Semblables à ChatGPT, les robots prétendent répondre aux requêtes de manière conversationnelle et humaine, mais principalement en chinois. Certains, comme le bot Ernie de Baidu, convertissent également le texte en images et en vidéo, à l’aide de plugins.

Baidu et plusieurs autres sociétés chinoises ont reçu le feu vert au cours des dernières semaines pour proposer au public des chatbots basés sur l’IA.

C’est plus souple qu’un projet publié en avril qui stipulait que les règles à venir s’appliqueraient même au stade de la recherche.

« Il est prudent de mettre en place des garde-corps », a-t-il déclaré. Cela permettra de garantir que la technologie ou les services proposés sont d’une qualité suffisamment élevée pour ne pas créer et diffuser de fausses informations, a-t-il déclaré.

Si Pékin a montré qu’il était plus favorable à l’IA générative qu’on ne le craignait initialement, les entreprises chinoises sont également confrontées à des difficultés. Restrictions américaines sur l’obtention de semi-conducteurs avancés. Les versions les plus avancées des puces de haute technologie, appelées unités de traitement graphique (GPU), permettent aux entreprises de former des modèles d’IA.

« La contrainte à laquelle nous sommes confrontés entravera les progrès et la vitesse du développement », a déclaré Tong à CNBC en réponse à une question sur Restrictions américaines.