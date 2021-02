Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings Ltd est devenu la cible d’une nouvelle plainte anti-monopole auprès des régulateurs, cette fois d’un fournisseur de technologie de véhicules intelligents et d’une entreprise de General Motors Co China.

Le fournisseur, Shanghai PATEO, a accusé dans un communiqué Tencent d’abuser de la position dominante de son application de messagerie sur le marché pour restreindre les ventes de ses produits.

PATEO propose des fonctionnalités de reconnaissance vocale et d’autres applications mobiles qui s’appuient sur l’application WeChat tout-en-un de Tencent. Il a ajouté que Tencent demandait aux constructeurs automobiles de cesser d’utiliser les produits Internet des véhicules de PATEO depuis août 2020.

Tencent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’entreprise GM avec SAIC Motor Corp, qui a soumis conjointement la demande avec PATEO, n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La nouvelle plainte intervient juste une semaine après que la version chinoise de ByteDance de TikTok a appelé Douyin accusé Tencent de comportement monopolistique et intenté une action devant un tribunal de Pékin, demandant une compensation de 90 millions de yuans (14 millions de dollars).

Tencent a décrit cette affirmation était fausse et a déclaré que ByteDance utilisait illégalement les données de ses utilisateurs.

Les régulateurs chinois ont intensifié le contrôle antitrust des entreprises de technologie depuis décembre, lançant une enquête sur le géant du commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd et sanctionnant les entreprises soutenues par Alibaba et Tencent pour ne pas avoir sollicité d’examens antitrust pour les transactions.