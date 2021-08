Tencent et NetEase partagent un tank après que les médias chinois aient qualifié le jeu d’« opium »

Tencent a chuté d’environ 10 % dans la matinée tandis que NetEase était en baisse de près de 14 % à Hong Kong. Tencent est l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde, responsable de jeux de grande envergure comme « Honor of Kings ».

L’article appelait également à des restrictions supplémentaires sur l’industrie afin de prévenir la toxicomanie et d’autres impacts négatifs sur les enfants.

GUANGZHOU, Chine – Les actions de Tencent et NetEase ont plongé mardi après que les médias d’État chinois ont qualifié les jeux en ligne d' »opium » et les ont comparés à une drogue.

Le article, par Economic Information Daily, une publication d’État chinoise affiliée au journal officiel Xinhua, a déclaré que la dépendance aux jeux en ligne chez les enfants est « généralisée » et pourrait avoir un impact négatif sur leur croissance.

L’article indique qu’en 2020, plus de la moitié des enfants chinois étaient myopes et que les jeux en ligne affectent leur éducation.

Le sentiment dans l’article n’est pas si nouveau. Depuis longtemps, le gouvernement chinois s’inquiète de l’impact des jeux vidéo sur les mineurs.

En 2018, Pékin a gelé les nouvelles approbations de jeux en raison des inquiétudes selon lesquelles les jeux avaient un impact sur la vue des jeunes. En Chine, les jeux en ligne nécessitent l’approbation des régulateurs.

En 2019, la Chine a introduit des règles interdisant aux moins de 18 ans de jouer à des jeux en ligne entre 22 heures et 8 heures et limitant le temps qu’ils pouvaient jouer.

L’article appelait également à plus de contrôle sur la durée pendant laquelle les enfants jouent à des jeux et à revoir le contenu des jeux de manière plus stricte afin de réduire la quantité d’informations « incorrectes » présentées aux mineurs.

« Pour la prochaine étape, il devrait y avoir des contrôles plus stricts sur la durée pendant laquelle les mineurs jouent à des jeux en ligne. Elle devrait être considérablement réduite par rapport au niveau actuel », indique l’article, selon une traduction de CNBC.