Les investisseurs « font un pari conjoint sur la société et ses relations avec Pékin », a déclaré vendredi Damodaran, professeur de finance à la NYU Stern School of Business, « Street Signs Asia » de CNBC. « Il n’y a aucun moyen de contourner cela. »

Le succès des géants chinois de l’internet est étroitement lié à leur relation avec Pékin, selon Aswath Damodaran, «doyen de l’évaluation» de l’Université de New York.

Si vous vous mettez vraiment du mauvais côté du gouvernement, le gouvernement (en Chine) peut vous faire bien plus que le gouvernement américain.

En Chine, un tel comportement est « amplifié », a-t-il ajouté. « Si vous vous mettez vraiment du mauvais côté du gouvernement, le gouvernement (en Chine) peut vous faire bien plus que le gouvernement américain. »

«Avec toutes ces entreprises de technologie, vous êtes en un sens également à la recherche des superpositions réglementaires et gouvernementales autant que de l’entreprise elle-même.

Damodaran a évoqué les titans technologiques chinois Alibaba et Tencent comme des «machines à sous».

«Ce sont deux entreprises que j’appelle les histoires de la Chine», a-t-il déclaré. « Ils ont cet énorme marché, qu’ils possèdent essentiellement, ils gagnent tous les deux des tonnes d’argent. »

Alibaba est connue pour sa domination dans l’espace du commerce électronique, tandis que Tencent est un acteur majeur dans l’espace du jeu vidéo et le propriétaire de WeChat, une application de messagerie avec plus d’un milliard d’utilisateurs et est omniprésente en Chine.

« Je pense que la raison pour laquelle leur capitalisation boursière est plafonnée plus bas … que les actions FAANG est uniquement parce que leur succès en dehors de la Chine n’a pas été aussi fort qu’en Chine », a déclaré le professeur. FAANG est un acronyme pour Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google-parent Alphabet, piliers de la technologie américaine.