Ten Pound Poms est-il basé sur une histoire vraie ?

TEN Pound Poms est un drame captivant de la BBC sur les Britanniques se rendant en Australie, après les effets de la Seconde Guerre mondiale.

En raison de la nature de l’intrigue, certains téléspectateurs se demandent si la série BBC One est basée sur une histoire vraie.

Ten Pound Pons est-il une histoire vraie ?

Ten Pound Poms suit un groupe de Britanniques alors qu’ils quittent la Grande-Bretagne d’après-guerre en 1965 et se lancent dans une nouvelle aventure à l’autre bout du monde.

Pour seulement 10 £, le groupe s’est vu promettre une meilleure qualité de vie en Australie.

Mais alors que l’offre ressemble à un rêve, la réalité n’est pas exactement ce qui leur a été promis.

Le drame suit les ascensions et les chutes du groupe alors qu’ils s’adaptent à leur nouvelle vie dans un nouveau pays loin de leur patrie.

Alors que les événements historiques sur lesquels la série est basée et le programme de migration assistée des années 50 ont bel et bien existé, les personnages et les histoires de la série de la BBC sont des œuvres de fiction.

Le terme «poms de dix livres» a été utilisé dans toute l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour décrire les Britanniques qui avaient migré pour échapper aux séquelles de la Seconde Guerre mondiale.

Le programme Ten Pound Poms lui-même a attiré un total stupéfiant de plus d’un million de migrants des îles britanniques entre 1945 et 1972.

Encore plus de migrants ont été encouragés à quitter le Royaume-Uni pour l’Australie lorsque la campagne « Bring Out a Briton » a été lancée en 1957.

Le programme a atteint son apogée en 1969 lorsque plus de 80 000 migrants en ont profité.

Ten Pound Poms est-il basé sur un livre ?

La série n’est pas basée sur un livre, mais a plutôt été créée comme un drame original pour la BBC, par Danny Brocklehurst, lauréat du Bafta.

Parlant de l’écriture de la façon dont il a conçu le scénario de la série, il a déclaré à la BBC : « Je dois être honnête, je ne savais pas grand-chose sur cette période.

« C’était une de ces choses qui était au bord de ma conscience et Eleven Film, avec qui j’essayais de trouver la bonne idée de travailler depuis un moment, ils m’ont juste envoyé un lien vers un très vieux documentaire du début des années 80.

« C’était des entretiens avec des gens qui avaient fait le plan et qui ont dit ‘Pensez-vous qu’il pourrait y avoir un drame dans cette idée?’ et j’ai regardé le documentaire et j’ai assez vite pensé qu’il y avait quelque chose là-dedans.

« Cela semblait puiser dans de nombreux thèmes différents, des thèmes sur la façon dont vous pouvez vous échapper mais vous vous emportez toujours avec vous, des thèmes de préjugés, des thèmes de recommencer, de couler ou de nager.

« Il y a beaucoup de choses qui m’ont intéressé là-dedans. »

Qui fait partie du casting de Ten Pound Poms ?

Ten Pound Poms apporte avec lui un casting incroyable d’acteurs.

La gamme comprend :

Michelle Keegan joue Kate Thorne – Elle est surtout connue pour Coronation Street et Our Girl.

Faye Marsay comme Annie Roberts – L’actrice est surtout connue pour Black Mirror et Game Of Thrones.

Warren Brown comme Terry Roberts – Il est surtout connu pour Hollyoaks et Luther

Hattie Hook dans le rôle de Pattie Roberts – L’actrice australienne a joué dans Of An Age et Savage River

Finn Treacy dans le rôle de Peter Roberts – Le jeune acteur a joué dans le drame australien Barrumbi Kids

Stephen Curry comme JJ Walker – La bande dessinée australienne a joué deux personnages différents dans Neighbours dans les années 90

David Field comme Dean – Connu pour le drame américain Shantaram et The Inbetweeners 2

Emma Hamilton dans le rôle de Sheila Anderson – La star australienne est connue pour Mr Selfridge et Fearless

Leon Ford dans le rôle de Bill Anderson – Connu pour The Letdown et

Berynn Schwerdt comme Arty – A joué dans Wyrmwood et After Armageddon

Cheree Cassidy dans le rôle de Marlene – L’actrice australienne a joué dans Home & Away de 2016 à 2017

Rob Collins comme Ron Mahoney – La star australienne est apparue dans Limbo et The Drover’s Wife

Comment puis-je regarder Ten Pound Poms sur BBC1 ?

Ten Pound Poms de la BBC est diffusé sur BBC One à 21 heures le dimanche soir

Au total, six épisodes seront diffusés chaque semaine, la série se terminant le 16 mai 2023.

Mais si vous pouvez attendre jusque-là, tous les épisodes peuvent être visionnés maintenant sous forme de coffret sur BBC iPlayer.