Ten Hag’s Man United est en hausse. Alors tout va bien, non ?

Erik ten Hag s’est créé un problème à Manchester United, mais au moins c’est un bon problème. Cela fait un moment que le club n’a pas été en mesure d’envisager l’avenir avec optimisme. C’est à l’homme qui a mis fin à une sécheresse de trophées de six ans et a assuré le football de la Ligue des champions lors de sa première saison en tant que manager à Old Trafford.

Mais le problème pour Ten Hag est que, en surperformant l’année 1, il doit maintenant trouver un moyen de tirer parti de son succès initial et d’être encore meilleur la saison prochaine. Comme la défaite 2-1 de samedi contre Manchester City en finale de la FA Cup (diffuser la rediffusion sur ESPN +) a montré, cependant, que United n’a atteint le camp de base que dans son défi ultime de revenir au sommet du match. Le sommet, occupé par City, semble encore loin.

La prochaine étape pour Ten Hag est de faire de United le meilleur des autres. Son équipe est encore trop incohérente et la profondeur de l’équipe trop faible pour que United ait un espoir réaliste de battre City au titre de Premier League la saison prochaine, mais pour que des progrès soient réalisés, ils doivent rattraper le finaliste de cette saison, Arsenal, et repousser les défis probables de Liverpool, Newcastle United et Chelsea.

Ces quatre équipes seront meilleures la saison prochaine, soit parce que leurs récentes recrues auront eu le temps de se coucher, soit parce que les nouveaux arrivants de l’été renforceront la profondeur et la qualité. Dans le cas de Chelsea, ce sera les deux, plus l’arrivée du nouveau manager Mauricio Pochettino apportant enfin une certaine stabilité et concentration à Stamford Bridge. Mais la grande question qui plane sur United est : seront-ils meilleurs la saison prochaine ?

Il y a tellement de problèmes non résolus à régler dans les jours et les semaines à venir. Le plus important de tous est la situation entourant la propriété du club. La famille Glazer reste-t-elle ? Vendent-ils ? Tentent-ils de vendre une partie de leur participation tout en gardant un pourcentage ? Ces questions sont restées sans réponse pendant plus de six mois et Ten Hag ne peut rien faire pour influencer le résultat.

Mais il peut prendre une décision ferme sur l’avenir du gardien David de Gea, dont le contrat expire fin juin. Une série d’erreurs très médiatisées de De Gea ont coûté à United ces derniers mois – et il était responsable du but gagnant d’Ilkay Gundogan lors de la finale de la FA Cup – mais des sources ont déclaré à ESPN qu’un nouveau contrat est sur la table et fermer à être signé. Si Ten Hag veut accélérer le retour de United au sommet, il devrait décharger l’ancien international espagnol et trouver un nouveau n ° 1. Cependant, les finances seront serrées à Old Trafford cet été, en raison des dépenses de recrutement de 220 millions de livres sterling de l’année dernière et d’un baisse des recettes commerciales ces dernières années, De Gea peut donc survivre car d’autres priorités doivent être traitées.

Erik ten Hag a remporté la Coupe Carabao avec Manchester United plus tôt cette saison, mais son retour à Wembley pour la finale de la FA Cup s’est soldé par une défaite. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

En tête de liste se trouve un nouvel avant-centre. L’avenir de Mason Greenwood – qui a été accusé de tentative de viol, d’agression causant des lésions corporelles réelles et de comportement contrôlant et coercitif abandonné par le ministère public en février – est une autre question qui échappe aux mains de Ten Hag. Mais, peu importe ce que la hiérarchie United décide de faire avec Greenwood, 21 ans, l’équipe doit recruter un nouvel attaquant sur lequel on peut compter pour marquer dans les plus grands matchs.

Harry Kane de Tottenham Hotspur et Victor Osimhen de Naples sont les principales cibles, mais signer l’un ou l’autre à plus de 100 millions de livres sterling ferait exploser un énorme trou dans le budget de recrutement de United. Pourtant, après tant d’années de rattrapage avec des solutions à court terme, notamment Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Odion Ighalo et Wout Weghorst, United doit signer un attaquant éprouvé au sommet de ses pouvoirs.

Leur principal attaquant, Marcus Rashford, est trop incohérent – ​​il a marqué 11 buts en Premier League dans les deux mois qui ont suivi la Coupe du monde, mais seulement trois autres au cours des trois derniers mois de la saison. Son avenir est également entouré d’incertitudes. Rashford, 25 ans, est en rupture de contrat en juin 2024 et est susceptible de devenir le meilleur revenu de United s’il s’engage dans un nouvel accord. Ten Hag ne voudra pas le perdre, mais également, il a besoin de plus de l’attaquant anglais que des éclats de forme sporadiques suivis d’actes de disparition lorsque l’équipe a le plus besoin de lui.

Également dans le plateau de réception de Ten Hag se trouvent les contrats à terme de Harry Maguire et Jadon Sancho, deux signatures coûteuses (Maguire 80 millions de livres sterling; Sancho 73 millions de livres sterling) qui ont constamment échoué et semblent mal équipés pour être des joueurs de United. Ni l’un ni l’autre ne semblent être assez bons pour faire partie de l’avenir sous Ten Hag, avec Maguire désormais défenseur central de quatrième choix et la place de Sancho sur l’aile de plus en plus menacée par le talent émergent d’Alejandro Garnacho. Mais les décharger sera difficile en raison de leur manque de forme et du coût financier pour tout club intéressé à les signer.

L’attaquant Anthony Martial et le milieu de terrain Scott McTominay pourraient également se diriger vers la sortie, mais s’ils le font, Ten Hag devra les remplacer car le banc des remplaçants de United à Wembley a mis en évidence un manque de qualité alarmant au-delà du premier XI. Cette réalité a été mise en évidence par rapport à la formidable gamme de substituts de City.

Il ne fait aucun doute que United est une équipe en transition, ce qui rend encore plus impressionnant le succès de Ten Hag en remportant la Coupe Carabao, en atteignant la finale de la FA Cup et en terminant troisième de la Premier League. Il faudra du temps pour démêler l’enchevêtrement dont il a hérité. Il aura besoin de plus de temps pour se déplacer sur les joueurs sous-standard sur des contrats à long terme, dont trop ont été autorisés à survivre à Old Trafford parce qu’il était plus facile de les garder que de trouver l’argent pour signer de meilleurs joueurs.

Mais même si Ten Hag a en quelque sorte entraîné United vers une saison réussie cette fois-ci, le bouton de réinitialisation a maintenant été enfoncé et il doit poursuivre sa trajectoire ascendante la saison prochaine. Pour que cela se produise, United doit soutenir les décisions de Ten Hag et répondre à ses exigences. Mais jusqu’à ce que le problème de propriété soit résolu, il peut constater que United reste immobile juste au moment où il doit avancer.