Ten Hag veut que Lisandro Martinez soit prêt pour le retour en Premier League

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a clairement indiqué qu’il comptait sur ses joueurs de la Coupe du monde pour être prêts pour le prochain match du club. Le manager a déjà utilisé huit joueurs qui ont participé au tournoi lors du match de la Coupe Carabao de mercredi. Cinq de ces joueurs ont fait des apparitions dans le onze de départ. Cependant, ten Hag souhaite également que le vainqueur de la Coupe du monde, Lisandro Martinez, revienne à Manchester dès que possible.

Le défenseur a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde dimanche et n’est pas encore revenu en Angleterre. Ten Hag a été contraint de jouer le milieu de terrain Casemiro en défense centrale en raison d’absences dans l’équipe. Le manager a déclaré vendredi qu’il avait besoin de Martinez pour un match de Nottingham Forest la semaine prochaine.

Defender toujours en fête en Amérique du Sud

“[Martinez] est toujours en fête à Buenos Aires et se promène maintenant en voiture de tourisme ! Faire le tour de Buenos Aires et je peux le comprendre, c’est très émouvant, très chargé quand on remporte ce succès en Coupe du monde dans son pays”, a déclaré ten Hag.

“C’est magnifique, c’est le plus haut qu’on puisse atteindre [in soccer]. Licha [Martinez] Il faut aussi comprendre que le 27 décembre, la Premier League est de retour.”

Le match de Forest deux jours après Noël sera le premier match de Premier League de United en plus de six semaines. Ten Hag a également déclaré que tout le monde connaît le calendrier et est conscient de l’importance de ces matchs.

L’entraîneur affirme que les joueurs savent quand la Premier League revient

“Nous savons tous que le redémarrage a eu lieu cinq ou six jours après la finale de la Coupe du monde”, a déclaré Ten Hag. « Tout le monde doit être prêt et l’accepter. Le manager et le staff technique bien sûr, mais aussi les joueurs, ils doivent l’accepter. Ils veulent des trophées.

“Nous avons parlé de la concurrence difficile et nous devons être prêts et y faire face, le faire intelligemment et, espérons-le, obtenir les bonnes performances et les bons résultats.”

Les Red Devils sont actuellement cinquièmes au classement de la Premier League. Ils ont cependant un match supplémentaire à jouer par rapport à Tottenham Hotspur, quatrième.

Photo: IMAGO / NurPhoto