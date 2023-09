Ten Hag sur la rumeur d’une rupture dans le vestiaire : « Tout le monde est uni »

MANCHESTER, Angleterre – Erik ten Hag a minimisé les suggestions de scission dans le vestiaire de Manchester United suite à leur mauvais début de saison et a insisté sur le fait que « tout le monde est uni » à Old Trafford.

S’exprimant avant un voyage crucial à Burnley samedi, Ten Hag a évoqué les informations faisant état d’une rupture entre les joueurs après la défaite contre Brighton et du fait que certains joueurs sont toujours déçus du traitement réservé à David De Gea, qui est agent libre après sa libération. au cours de l’été.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Je sais que ça n’augmente pas toujours et que vous aurez des écarts et que vous en deviendrez plus forts tant que vous resterez ensemble », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

« C’est ce que nous faisons. Le staff, tout le staff, les entraîneurs, le médical ; tout le monde est uni et à United, on se bat. »

United se rend à Burnley pour éviter une quatrième défaite consécutive pour la première fois depuis décembre 2015, lorsque Louis van Gaal était aux commandes.

Avant le match, Ten Hag a également été contraint de répondre à des informations faisant état d’inquiétudes au sein du club selon lesquelles les représentants du Néerlandais à l’agence SEG seraient fortement impliqués dans la politique de transfert de United.

Il a déclaré : « Ce n’est pas possible parce que nous avons conclu de très bons accords dès le départ sur la manière dont nous coopérons de cette manière.

« Pour les décisions des joueurs, les transferts, c’est toujours 50-50. Nous avons tous les deux un veto, le club, représenté par [football director] John Murtough et moi. Il ne peut donc jamais y avoir de distraction. »

Ten Hag manquait 12 joueurs seniors pour la défaite contre le Bayern, mais on espère qu’au moins quelques-uns pourront revenir pour faire partie de l’équipe à Turf Moor.

Des décisions seront prises sur la disponibilité de Mason Mount, Raphaël Varane, Harry Maguire et Sofyan Amrabat après l’entraînement de vendredi, bien que Jadon Sancho reste absent alors qu’il est exclu de l’équipe.

« Harry Maguire, nous nous reverrons après l’entraînement mais Varane s’entraînera, nous verrons, Amrabat s’entraînera, nous verrons, et Mount aussi », a déclaré Ten Hag.

« Ils n’ont pas joué à court ou à long terme. »

A propos de Sancho, Ten Hag a déclaré : « Cela dépend de lui. Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley et c’est notre objectif. Il ne sera pas dans l’équipe. »