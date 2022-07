Ten Hag sur la déroute de Liverpool avant la saison de Man United: nous avons fait des erreurs

BANGKOK, Thaïlande – Erik ten Hag dit qu’il ne se laissera pas emporter par la victoire 4-0 de Manchester United sur Liverpool lors de son premier match en charge après avoir vu des “erreurs” dans la performance de son équipe.

United a lancé sa tournée en Thaïlande et en Australie avec une victoire retentissante sur l’équipe de Jurgen Klopp grâce aux buts de Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial et Facundo Pellistri.

Ten Hag a déclaré par la suite qu’il était satisfait du résultat, mais a insisté sur le fait qu’il y avait beaucoup de place pour l’amélioration et a souligné que la décision de Klopp de jouer contre trois équipes différentes pendant 30 minutes chacune était l’une des principales raisons du résultat.

“Bien sûr, nous sommes satisfaits aujourd’hui parce que je pense que c’était une équipe avec un bon état d’esprit et nous savons que nous ne faisons que commencer et que les choses se sont mal passées, clairement”, a-t-il déclaré. “On a fait du pressing, on a fait des erreurs de pressing, on a concédé des occasions, mais aussi on a beaucoup créé.

“Je pense que notre équipe a joué courageusement, a joué de manière proactive. Nous devons travailler très dur pour éliminer les erreurs, mais bien sûr, nous sommes satisfaits du premier match.

“J’ai vu beaucoup d’erreurs. Vous ne diriez pas [when you look] au résultat mais, soyons honnêtes, Liverpool joue dans trois équipes.

“Ils n’étaient pas au meilleur de leur forme, nous ne devons donc pas surestimer ce résultat. Nous devons [be careful].”

Erik ten Hag a souligné le jeu proactif de son équipe lors de la première victoire de Man United en pré-saison contre Liverpool. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Ten Hag a choisi une équipe solide pour commencer le match au stade national de Rajamangala et a effectué 10 changements à la mi-temps.

Le but de Fred était le choix du peloton après que le milieu de terrain brésilien ait ébréché Alisson depuis le bord de la surface. Le seul inconvénient de la soirée pour United a été une blessure à David De Gea, qui l’a forcé à partir en seconde période.

“Je sais que nous avons de bons joueurs”, a ajouté Ten Hag. “Maintenant, nous devons construire une équipe et nous avons commencé le premier match maintenant, donc je suis satisfait du premier match.

“J’ai vu de très bonnes choses et je pense que ce que vous voyez, c’est que nous avons beaucoup de créativité et de vitesse à l’avant, donc nous avons du potentiel.”

Alors que United se rendra ensuite à Melbourne pour affronter Melbourne Victory et Crystal Palace, Liverpool se rendra à Singapour, affrontant également Palace.

“Le résultat est là, nous devons l’accepter”, a déclaré Klopp après la défaite face à United. “Nous aurions aussi pu marquer nos buts et les buts que nous avons donnés étaient presque des passes décisives.

“J’ai vu beaucoup de bonnes choses mais le match est arrivé trop tôt. Des erreurs se produisent dans le football. C’était tellement ouvert et il était assez clair où nous avons commis des erreurs.”