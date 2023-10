MANCHESTER, Angleterre — Erik ten Hag a déclaré qu’il ne savait pas quel serait l’investissement de Sir Jim Ratcliffe dans Manchester United.

Ratcliffe et son consortium soutenu par INEOS proposent d’acheter une participation de 25 % dans un accord qui inclurait une influence sur les décisions en matière de football.

Ten Hag dispose d’un droit de veto en ce qui concerne le recrutement de nouveaux joueurs par United, mais le Néerlandais a déclaré qu’il n’avait pas encore été informé des changements apportés à la structure du club.

« Je ne suis pas impliqué dans cela », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

« D’autres membres du club sont confrontés à cela, je me concentre sur mon équipe, sur le bloc en cours et la priorité la plus importante est le prochain match, tout tourne autour de cela. »

Erik ten Hag a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur son équipe au milieu des discussions sur un éventuel investissement de Sir Jim Ratcliffe dans le club. (Photo de Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

United reprendra après la trêve internationale avec un déplacement samedi à Sheffield United, dernière équipe de Premier League.

Casemiro sera absent à cause d’un problème à la cheville mais Sergio Reguilón et Raphaël Varane devraient revenir.

Ten Hag a également confirmé que Victor Lindelöf était disponible après que le défenseur ait été impliqué dans l’incident qui a contraint la Suède à abandonner le match de qualification pour l’Euro 2024 contre la Belgique. Le match a été annulé à la mi-temps après que deux supporters suédois ont été mortellement abattus à Bruxelles avant le coup d’envoi.

« C’est une situation terrible et triste pour les victimes et les proches, familles et amis des victimes là-bas à Bruxelles », a ajouté Ten Hag.

« C’est un monde fou. Bien sûr, Victor a eu un problème, c’est une mauvaise expérience, en tant qu’équipe nationale suédoise, il était le capitaine, il a dû rester devant et faire des déclarations mais il a réglé le problème. Il est épuisé après cela. Il je n’ai pas dormi de la nuit.

« Il est revenu et hier [Thursday] il était de retour à l’entraînement. Il a géré la situation. Nos pensées vont à Victor, aux proches des victimes et aux victimes. Victor a de l’énergie et est prêt à jouer ce match. »