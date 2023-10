Ten Hag soutient Rashford pour surmonter les difficultés de but de Man United

MANCHESTER, Angleterre – Erik ten Hag a demandé à l’attaquant Marcus Rashford de « travailler dur » et de « se concentrer » s’il veut recommencer à marquer.

Rashford a trouvé le chemin des filets 30 fois toutes compétitions confondues la saison dernière, mais n’en a réussi qu’une seule jusqu’à présent cette saison. L’international anglais, qui a signé un nouveau contrat à long terme au cours de l’été, a été remplacé tôt lors de la défaite 1-0 contre Crystal Palace samedi alors que United cherchait à égaliser et a été remplacé par le milieu de terrain Christian Eriksen.

« Les faits sont qu’il ne marque pas en ce moment, mais il a eu des opportunités », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse lundi. « Il en a eu cinq ou six contre Brighton et s’il travaille dur, s’il investit chaque jour, se concentre correctement et si l’équipe autour de lui le fournit, l’aide et le soutient dans ses mouvements, alors cela viendra.

« Marcus Rashford est un joueur capable de marquer des buts à chaque match et quand il arrive au bon endroit, il marque. »

Marcus Rashford n’a marqué qu’un seul but lors de ses 10 dernières apparitions pour Manchester United, une série qui remonte à la saison dernière. Alex Livesey/Getty Images

United affrontera Galatasaray en Ligue des champions mardi après avoir remporté seulement quatre de ses neuf premiers matchs. La défaite contre Palace était déjà leur cinquième cette saison et une autre contre les champions de Turquie, qui pourraient inclure Wilfried Zaha et Mauro Icardi dans leur équipe, en ferait six lors de leurs 10 premiers matchs – un record égal à leur début désastreux en 1986.

« L’équipe avance mais nous devons également faire des ajustements », a déclaré Ten Hag. « Il y a eu des manques dans notre jeu, c’est certain, mais il y a eu des points positifs, c’est certain. Mais en fin de compte, c’est une question de résultat et nous n’avons pas obtenu le résultat. [against Palace]. Bien sûr, c’est très décevant. »

Antony pourrait jouer contre Galatasaray après avoir repris l’entraînement après une absence du club au milieu d’allégations de comportement abusif à l’encontre de l’ailier brésilien. Ce serait la première apparition d’Antony depuis sa défaite contre Arsenal le 3 septembre.

« Il a pleinement coopéré [with the investigation] », a déclaré Ten Hag. « Antony sera pris en considération, mais hier [Sunday] C’était son premier jour de retour à l’entraînement en équipe. Il y a une formation finale [on Monday] et puis nous prenons la décision. Il est à l’étude. »