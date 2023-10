Ten Hag s’en prend à la forme de Man United : « Nous avons baissé les niveaux »

MANCHESTER, Angleterre — Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que les niveaux avaient « baissé » au club cette saison.

United affrontera Brentford à Old Trafford samedi après une série de sept défaites lors de ses neuf derniers matchs, dont les deux derniers à domicile.

Une autre défaite ce week-end signifierait trois défaites consécutives à domicile pour la première fois depuis octobre 1962.

« Nous avons baissé les niveaux et nous luttons contre cela, nous devons donc revenir à ces niveaux », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

« Il y a des raisons à cela, mais ce n’est toujours pas acceptable et nous devons lutter contre cela. Chaque équipe que nous présentons doit être sur une seule page et les routines ne sont pas toujours là. Ils ont une bonne base dans leur façon de jouer, ils gardent la fondation, soutenez-vous les uns les autres et nous ferons mieux.

L’équipe d’Erik ten Hag a critiqué son équipe de Manchester United pour sa mauvaise forme cette saison. Photo de James Gill – Danehouse/Getty Images

Brentford devrait offrir à United l’occasion idéale de retrouver le chemin de la victoire, n’ayant gagné qu’une seule fois toute la saison et n’ayant pas gagné à Old Trafford depuis 1937.

Ten Hag sera privé de l’arrière gauche Sergio Reguilón, qui s’est entraîné avec l’équipe vendredi matin mais n’est pas assez en forme pour revenir.

« La cohérence, c’est le problème avec lequel nous sommes aux prises », a ajouté Ten Hag.

« Dans certaines parties du jeu, je dirai dans de grandes parties du jeu, nous faisons beaucoup de choses correctement, mais il y a des moments où nous avons du mal et dans de tels moments, nous ne pouvons pas survivre.

« Dans ces moments-là, il faut faire les bonnes choses, alors soyez cohérent et faites le travail.

« Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Nous devons être sur la même longueur d’onde, communiquer et bien organisés, et ensuite ce sont les joueurs au bon endroit pour prendre les bonnes décisions. »