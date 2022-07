Ten Hag salue le “magnifique” Eriksen et le “guerrier” Martinez

Melbourne (AFP) – Un “magnifique” Christian Eriksen et un “guerrier” Lisandro Martinez apporteront un flair créatif et un esprit combatif à Manchester United, a déclaré mardi l’entraîneur Erik ten Hag alors que sa nouvelle équipe commence à prendre forme.

Le duo rejoint l’arrière gauche de Feyenoord Tyrell Malacia en tant que trois recrues clés du Néerlandais dans la mesure où il cherche à insuffler une nouvelle vie à l’équipe d’Old Trafford après leur campagne lamentable la saison dernière.

United, qui a remporté pour la dernière fois l’argenterie majeure en 2017, a terminé sixième de la Premier League avec son total de points le plus bas depuis le lancement de la ligue en 1992.

Le milieu de terrain danois Eriksen a été signé comme agent libre vendredi après avoir quitté Brentford avec le défenseur argentin Martinez rejoignant le club de l’Ajax deux jours plus tard.

Ten Hag a déclaré que l’expérience d’Eriksen, 30 ans, serait vitale et sa créativité une aubaine pour la ligne de front, potentiellement dirigée par Cristiano Ronaldo, bien que l’avenir de l’attaquant superstar avec United reste incertain.

“Je pense qu’il (Eriksen) est un joueur de football magnifique et je pense que les fans apprécieront de le regarder, car il est créatif, il a des idées”, a déclaré le manager sur le site Internet du club de Melbourne, où ils sont en tournée de pré-saison. .

“Je pense surtout que nos attaquants seront également heureux car c’est lui qui peut les impliquer dans le match.

“C’est un joueur expérimenté. Il joue dans des pays étrangers, en Italie, en Hollande, longtemps en Angleterre, donc il connaît la Premier League. C’est un avantage absolu dans lequel nous l’avons.

Le passage de l’ancienne star de Tottenham Eriksen aux Red Devils complète un retour incroyable après son contact avec la mort l’année dernière.

Eriksen a subi un arrêt cardiaque sur le terrain de Copenhague alors qu’il jouait pour le Danemark au Championnat d’Europe et a été contraint de quitter l’Inter Milan après s’être rétabli en raison des réglementations sanitaires de la Serie A.

Équipé d’un défibrillateur automatique implantable, il a prouvé sa forme et sa condition physique lors d’un prêt à Brentford dans la seconde moitié de la saison dernière.

– ‘Esprit combatif’ –

Martinez, 24 ans, a rejoint l’ancien club de Ten Hag, l’Ajax, sous réserve d’un examen médical, de conditions de joueur et d’exigences de visa britanniques, le manager disant qu’il ne pouvait pas être plus heureux.

L’Ajax a confirmé que United paierait un montant initial de 57 millions d’euros (57 millions de dollars, 48 ​​millions de livres sterling) avec 10 millions d’euros supplémentaires de bonus liés aux performances.

“C’est un guerrier et je pense que les fans vont l’admirer. Il a une attitude, un esprit combatif », a-t-il déclaré.

“Il apporte de l’agressivité au jeu, dans le bon sens. Je pense que nous en avons besoin. Mais aussi, il est habile et il peut gérer le ballon et il est gaucher.

Ten Hag a déclaré qu’il pensait que Martinez avait le bon caractère pour s’adapter au football de Premier League et connaissait ses méthodes compte tenu de leur temps passé ensemble à l’Ajax.

“Je pense que la Premier League est de haute intensité, avec beaucoup de défis. Nous avons besoin de tels joueurs (avec un esprit combatif) », a-t-il déclaré. « Certaines idées, il les connaît. C’est clairement un avantage. »

Alors que Malacia est en tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie, qui a vu United battre Liverpool 4-0 à Bangkok et Melbourne Victory 4-1, Ten Hag a confirmé que ni Martinez ni Eriksen ne rejoindraient l’équipe pour leurs deux derniers matchs en Australie. contre Crystal Palace et Aston Villa.

“Malheureusement, nous ne pouvons pas les avoir ici sur la tournée, car au moment où ils arriveront ici, nous prendrons l’avion”, a-t-il déclaré.

“Nous avons hâte de les impliquer dans notre équipe et les fans sont également impatients.”