Ten Hag salue le changement d’attitude de Man Utd lors de la victoire à Liverpool

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’un changement d’attitude et d’esprit de la part de ses joueurs était à l’origine d’une énorme victoire 2-1 contre Liverpool lundi pour lever la morosité autour d’Old Trafford.

L’entraîneur néerlandais est devenu le premier manager de United à perdre ses deux premiers matchs en charge pendant plus d’un siècle alors que les défaites contre Brighton et Brentford ont laissé les Red Devils en bas de la Premier League pour la première fois en 30 ans.

Lors d’une grande soirée pour Ten Hag, sa décision de laisser tomber Cristiano Ronaldo et le capitaine du club Harry Maguire a porté ses fruits alors que le rythme élevé de United a frappé Liverpool pendant les 30 premières minutes.

Jadon Sancho a donné à l’équipe locale une avance méritée à la mi-temps avant que le premier but de Marcus Rashford depuis janvier ne place United 2-0.

Mohamed Salah a retiré un but pour Liverpool à 10 minutes de la fin, mais les hommes de Jurgen Klopp n’ont désormais remporté aucun de leurs trois premiers matches de championnat de la saison pour perdre sept points de retard sur le leader Arsenal.

“Nous pouvons parler de tactique, mais tout est une question d’attitude”, a déclaré Ten Hag.

«Je suis content de la performance, mais nous devons l’apporter à chaque match. Ne vous contentez pas de l’amener contre Liverpool. Chaque match de Premier League est difficile, nous devons l’amener à chaque match. Ça commence, encore une fois, par l’esprit.

Ten Hag aurait entraîné ses joueurs lors d’une journée de congé prévue pour courir 13,8 kilomètres le lendemain d’une défaite 4-0 contre Brentford le week-end dernier.

C’était la distance supplémentaire parcourue par les joueurs de Brentford et United a parcouru collectivement 18 kilomètres de plus qu’il y a huit jours avec un certain nombre de joueurs aux prises avec des crampes dans les phases finales.

“Aujourd’hui était vraiment important pour nous”, a déclaré Bruno Fernandes, qui a été nommé capitaine en l’absence de Maguire.

« Nous avons montré la bonne intensité et surtout le bon caractère. Nous avons obtenu les trois points. Marquer en premier était vraiment important pour nous, pour notre confiance.

“C’était important pour nous de faire le premier pas en championnat, maintenant il faut continuer”

La victoire a amené United au-dessus de Liverpool dans le classement et à moins de quatre points des quatre premiers.

Casemiro a défilé à Old Trafford avant le coup d’envoi, mais la dernière signature de 60 millions de livres sterling (71 millions de dollars) de United a dû se contenter d’un siège dans les tribunes car le milieu de terrain brésilien n’a pas été enregistré à temps pour faire ses débuts.

Ten Hag a laissé entendre que plus d’argent serait dépensé au cours des 10 derniers jours de la fenêtre de transfert, mais a déclaré qu’il y avait également une voie de retour dans l’équipe pour Maguire et Ronaldo.

“Je n’ai pas à mentionner Maguire et Ronaldo. Ce sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans l’avenir et à court terme également », a-t-il déclaré.

“Nous avons les bons joueurs, j’en suis convaincu. La fenêtre n’est pas fermée et vous avez besoin de chiffres et aussi de qualité.