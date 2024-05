Ten Hag répond à l’affirmation de Rooney selon laquelle les joueurs de United simulent des blessures | Manchester United

Manchester United Wayne Rooney avait déclaré que les joueurs faisaient semblant d’être inaptes

Erik ten Hag : « Ils s’entraînent pour se rendre disponibles » Mardi 14 mai 2024, 17h30 HAE

Erik ten Hag a rejeté l’affirmation de Wayne Rooney selon laquelle certains des footballeurs blessés de Manchester United sont suffisamment en forme pour jouer, en déclarant qu’ils sont tous « désespérés » d’être impliqués.

Rooney, ancien capitaine de United et meilleur buteur du club, a fait sa déclaration après le match Défaite 1-0 contre Arsenal dimanche alors qu’il travaillait comme expert sur Sky Sports, affirmant qu’il était « sûr à 100% » que les joueurs se déclaraient inaptes sans l’être et que cela avait laissé Ten Hag « prendre tout le bâton ». Ses commentaires ont été soumis au directeur.

« Non, » dit Ten Hag. « Il faut voir ici à Carrington [at the ­training centre] les joueurs sont désespérés de jouer. je vois Licha [Lisandro] Martínez, je vois Bruno [Fernandes] – il a fait un test de condition physique dimanche pour jouer.[Marcus] Rashford a fait tout ce qu’il pouvait. Il s’est entraîné et a essayé de s’entraîner la semaine dernière, mais il n’y est pas parvenu. Les joueurs ont désespérément envie de jouer, ils veulent être en bonne forme. Vous voyez aussi Victor Lindelöf et Raphaël Varane, ils s’entraînent pour se rendre disponibles pour le [FA Cup] final. Ils font ce qu’ils peuvent.

Martínez devrait être apte pour la visite de Newcastle United mercredi mais la disponibilité de Rashford, Fernandes et Willy Kambwala est en jeu. Martínez a été indisponible pendant 36 des 49 matchs de United cette saison en raison de problèmes au pied, au genou et au mollet. Ten Hag a déclaré : « Surtout sur le terrain, nous avons besoin de lui. Là, il montre son esprit, là, il est le guerrier s’il est en forme.

« Lorsque ses normes de condition physique sont élevées, il est pour nous un leader absolu, un guerrier absolu. Il donne le bon état d’esprit et c’est un joueur très important dans notre ligne défensive. Il nous a manqué presque toute la saison.

United est huitième, trois points derrière Chelsea et Newcastle, avec une différence de buts considérablement inférieure aux deux, ce qui signifie que l’équipe de Ten Hag devra peut-être battre Manchester City en finale de la FA Cup samedi semaine pour se qualifier pour l’Europe la saison prochaine. La saison décevante de United suscite un examen minutieux de la position de Ten Hag, mais le Néerlandais pense que les fans le soutiennent toujours.

« Oui. Dans le stade, à l’extérieur comme à la maison, ils soutiennent toujours l’équipe et me soutiennent, et aussi quand je suis dans la rue, beaucoup viennent vers moi. C’est peut-être juste de la politesse mais je ne ressens pas ça. Je n’ai presque jamais reçu de réaction négative parce que les supporters comprennent où nous en sommes, ils comprennent que le club est en transition et les énormes problèmes auxquels nous avons dû faire face, notamment en [injury] postes dans des domaines clés.

Après le match de Newcastle, les joueurs de United entreprendront un tour d’appréciation pour les fans étant donné qu’il s’agit de leur dernier match à domicile de la saison. Ten Hag est sûr qu’il conservera son emploi et ce ne sera pas un adieu de sa part. « Au revoir? Pour moi? Ce n’est pas ce que je ressens ni comment je le vois. Ce n’est pas comme ça que je vais commencer ce tour d’honneur pour les fans, non.

Varane partira en tant qu’agent libre cet été et Ten Hag espère que le défenseur pourra être en forme pour le dernier match de championnat à Brighton dimanche et la finale de la Coupe le samedi suivant.