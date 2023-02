Ten Hag refuse de discuter de l’avenir de Greenwood à Man United

Le patron de Man United, Erik ten Hag, a refusé de commenter le retour potentiel de Mason Greenwood à Old Trafford. Cameron Smith/Getty Images

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a refusé de commenter le possible retour de Mason Greenwood au club et a dit à ses joueurs de se concentrer sur la visite de Crystal Palace à Old Trafford samedi.

Une affaire pénale contre Greenwood, qui a conduit le joueur de 21 ans à manquer un an de football, a été abandonnée jeudi.

United a lancé un examen interne avant de décider si l’attaquant, qui a un contrat jusqu’en 2025, peut reprendre l’entraînement et les matchs et s’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Ten Hag a refusé de dire s’il ferait partie du processus.

“Je ne peux rien ajouter”, a déclaré Ten Hag. “Je me réfère au communiqué du club. En ce moment, je ne peux pas faire de commentaire sur le processus. Je ne peux rien dire à ce sujet, je me réfère au communiqué du club et pour le moment je ne peux rien ajouter.”

Ten Hag a exhorté son équipe à se concentrer sur son match de Premier League à domicile contre Palace samedi.

United occupe la quatrième place du tableau, à égalité de points avec Newcastle, troisième, et cherche à étendre sa série de victoires à quatre matches.

“Nous devons toujours nous concentrer sur le jeu, quoi qu’il arrive, c’est notre travail”, a ajouté Ten Hag.

“C’est pourquoi nous sommes ici, nous avons beaucoup à faire contre eux [Palace]. Il y a deux semaines, c’était une mauvaise performance là-bas, je n’étais pas satisfait de notre performance, c’était à 90% de concentration et d’énergie et nous avons perdu deux points.

“Nous avons besoin d’un meilleur jeu, d’une meilleure concentration dans le jeu, d’une meilleure conduite dans la manière de jouer car nous devons les battre car c’est assez clair.”

Marcel Sabitzer devrait faire ses débuts contre Palace après que l’international autrichien a signé un contrat de prêt de six mois le jour de la date limite.

Sabitzer s’est entraîné pour la première fois jeudi et Ten Hag a évoqué la perspective du départ du joueur de 28 ans contre Palace.

“Il n’a fait qu’une seule séance mais vous pouvez voir que c’est un joueur très en forme et je pense qu’il est prêt à jouer”, a déclaré Ten Hag.

“Je pense que c’est un joueur très intelligent et je pense que nous lui avons donné des conseils, mais il sait quoi faire, il connaît le travail. Cela pourrait être [that he starts].”