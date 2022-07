Ten Hag prend un bon départ alors que United bat Liverpool 4-0

Bangkok (AFP) – Erik Ten Hag s’est dit “satisfait” mardi après avoir pris un départ parfait en tant qu’entraîneur de Manchester United, mais a insisté sur le fait qu’il ne se laisserait pas emporter après une victoire 4-0 contre Liverpool lors d’une pré-saison sympathique en Thaïlande.

United a commencé fort contre une formation inconnue de Liverpool, menant à une avance de 3-0 à la mi-temps grâce aux buts de Jadon Sancho, Fred et Anthony Martial au stade Rajamangala de Bangkok, malgré l’absence de Cristiano Ronaldo instable qui a raté le voyage pour des raisons familiales. .

Les deux managers ont effectué des remplacements en gros tout au long des 90 minutes et la formation plus solide de Liverpool en deuxième mi-temps de Jurgen Klopp a dominé la possession avant que Facundo Pellistri ne s’empare du quatrième de United à la pause, à 14 minutes de la fin.

Cela a donné à Ten Hag et à sa nouvelle équipe une victoire pour remonter le moral lors de leur première sortie d’échauffement avant la nouvelle campagne de Premier League qui débutera le mois prochain.

“Je suis satisfait aujourd’hui”, a déclaré le Néerlandais Ten Hag, qui a pris les rênes à Old Trafford il y a moins de deux mois.

« C’était une équipe avec un super esprit et nous savons que nous ne faisons que commencer.

« Nous avons fait quelques erreurs dans la presse, nous avons concédé quelques occasions, mais nous avons créé beaucoup.

Liverpool a eu la malchance de ne pas figurer sur la feuille de match, frappant trois fois les boiseries après que Sancho ait ouvert le score à la 12e minute, l’ailier anglais rentrant chez lui pour capitaliser sur un dégagement bâclé d’Isaac Mabaya.

La puce instinctive et mesurée de Fred sur le gardien aveugle de Liverpool Allison Becker et une foule de défenseurs a prolongé l’avance à la 30e minute.

Et il n’a fallu que trois minutes supplémentaires à Martial, l’homme du match, pour porter le score à 3-0 avec une belle finition sur Allison, après qu’une autre erreur défensive de Liverpool ait permis à l’attaquant de marquer clairement au but.

– ‘Un peu tôt pour nous’ –

« Le match est arrivé un peu tôt pour nous. Mais j’ai vu de bonnes choses », a déclaré Klopp. “Ce n’est que le début de la pré-saison.

“Tout est un processus d’apprentissage et nous en sommes au début.”

Plus de remplacements après la mi-temps ont vu Liverpool apporter de l’expérience et du flair sous la forme de Virgil van Dijk à l’arrière et de Mohamed Salah à l’avant.

La signature du gros lot Darwin Nunez, acheté pour près de 100 millions d’euros à Benfica, a joué la dernière demi-heure, l’Uruguayen étant sur le point d’ouvrir son compte pour Liverpool à la 70e minute.

À quatre minutes de la fin, le vif Salah a enroulé un tir du pied gauche marqué vers le but, seulement pour le voir canonner sur le poteau avec Nunez flamboyant le rebond au-dessus de la barre alors qu’il semblait plus facile de marquer.

À ce moment-là, Pellistri avait inscrit le quatrième but après une contre-attaque fluide.

“Nous devons travailler dur pour éliminer les erreurs, mais bien sûr, nous sommes heureux”, a déclaré Ten Hag.

« Je sais que nous avons de bons joueurs. Nous avons commencé à construire une équipe et je suis content du premier match », a-t-il ajouté.

« Cela prendra beaucoup de temps. J’ai vu beaucoup d’erreurs. Liverpool a joué trois équipes, elles n’étaient pas à leur meilleur niveau. Nous ne surestimerons pas ce résultat.

United a été critiqué par les fans pour son manque d’activité sur le marché des transferts.

Mais leurs fidèles ont eu un aperçu de la seule signature du club cet été jusqu’à présent, Tyrell Malacia, après la mi-temps.

“Je suis très heureux. C’est incroyable d’être ici et de porter ce maillot », a déclaré l’arrière gauche qui a été signé de Feyenoord la semaine dernière.

“C’était difficile. C’était très difficile, mais nous y sommes parvenus.

Manchester se rendra désormais en Australie pour plus de matches de pré-saison, tandis que Liverpool affrontera Crystal Palace à Singapour vendredi.