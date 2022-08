Ten Hag perd son premier match en tant que manager de Man Utd contre Brighton

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Le règne d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur de Manchester United a débuté de manière cauchemardesque alors que Brighton a enregistré sa toute première victoire à Old Trafford avec une victoire 2-1 lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League.

Tout espoir d’un nouveau départ pour United après une misérable saison 2021/22 a été anéanti en 45 minutes alors que Pascal Gross a frappé deux fois pour mettre Brighton aux commandes.

Le but contre son camp d’Alexis Mac Allister a donné à United un pied dans le match, mais ils semblaient rarement revenir à niveau, montrant l’ampleur de la tâche qui attendait Ten Hag.

L’ancien patron de l’Ajax a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc après n’avoir repris l’entraînement de pré-saison que la semaine dernière.

Ronaldo chercherait à quitter Old Trafford pour jouer au football en Ligue des champions cette saison.

Mais sans le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, United n’avait aucun point focal pour son attaque alors que Christian Eriksen a commencé dans un rôle inconnu en tant que faux neuf.

Le dénouement aurait pu être très différent si Bruno Fernandes n’avait pas saisi une belle occasion en six minutes.

Le nadir d’une campagne cauchemardesque pour United la saison dernière alors qu’ils terminaient sixième de la Premier League est survenu lors d’une défaite 4-0 contre Brighton en mai, et les Seagulls se sont rapidement installés dans leur rythme de dépassement.

Les hommes de Graham Potter ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs pendant la fenêtre de transfert, alors qu’Yves Bissouma a rejoint les Spurs et que Marc Cucurella a déménagé à Chelsea cette semaine pour un montant record du club supérieur à 60 millions de livres sterling (72 millions de dollars).

Mais cela ne s’est pas montré car Brighton a exposé les mêmes défauts dans le milieu de terrain ouvert de United pour séparer facilement les hommes de Ten Hag.

– Welbeck hante le vieux côté –

Danny Welbeck, que United a rejeté en 2014, était une menace constante derrière le duo défensif vulnérable de Harry Maguire et Lisandro Martinez.

Welbeck a créé l’ouverture du score alors qu’il fuyait Maguire et lançait le ballon dans le but pour que Gross se glisse dans un filet non gardé au poteau arrière.

Le milieu de terrain allemand compte désormais six buts en 12 apparitions contre United, car il était à nouveau au bon endroit pour en profiter alors que David de Gea ne pouvait que parer le tir croisé de Solly March.

Des huées ont retenti autour d’Old Trafford au coup de sifflet de la mi-temps, les supporters locaux ne se contentant pas de s’inquiéter de l’état de leur équipe sur le terrain.

La boutique du club a été forcée de fermer avant le coup d’envoi par une manifestation contre les propriétaires de United, la famille Glazer, le jour où Avram Glazer a fait une rare apparition dans la loge des réalisateurs.

L’introduction de Ronaldo au début de la seconde mi-temps a au moins augmenté les niveaux de bruit à Old Trafford, ce qui a à son tour suscité une réponse de United.

L’un des nombreux défis auxquels Ten Hag est confronté est de retrouver la meilleure forme de Marcus Rashford.

Rashford a semblé renaître pendant la pré-saison, mais n’a pas réussi à faire sa marque quand cela comptait, car Robert Sanchez a réalisé un superbe arrêt pour bloquer l’effort de l’international anglais sur le centre précis de Ronaldo.

Sanchez a annulé ce bon travail pour donner à United une bouée de sauvetage à 22 minutes du terme.

L’international espagnol a battu un corner sous la pression de Diogo Dalot, puis a envoyé le ballon dans son propre filet du malheureux Mac Allister.

Mais un siège attendu sur le but de Brighton ne s’est jamais matérialisé alors que les visiteurs ont confortablement vu les dernières étapes d’une victoire célèbre.